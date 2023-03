30 Unterstützungserklärungen für SP-Befragung nötig

Wien - Für eine Kandidatur bei der SPÖ-Mitgliederbefragung muss man nun doch Unterstützungserklärungen vorlegen. Allerdings sind es mit 30 relativ wenige geworden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand am Montag mit nur drei Gegenstimmen gefällt. Eine Stichwahl gibt es nicht, sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen.

Fünf Tote bei Schießerei an US-Schule in Nashville

Nashville (Tennessee) - Bei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag fünf Menschen getötet worden, drei Kinder und zwei Erwachsene, gab das Krankenhaus, in dem die Opfer einliefert wurden, bekannt. Zuvor hieß es von der örtlichen Feuerwehr: "Wir können bestätigen, dass wir mehrere Patienten haben." Der mutmaßliche Schütze sei tot, meldete die Polizei.

Netanyahu verschiebt Justizreform

Tel Aviv/Jerusalem - Nach wochenlangen Massenprotesten in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu einen vorübergehenden Stopp der umstrittenen Justizreform angekündigt. "Ich habe entschieden, die zweite und dritte Lesung in dieser Sitzungsperiode auszusetzen", sagte Netanyahu am Montag in Jerusalem. Das Gesetzesvorhaben wird damit frühestens Ende April im Parlament zur Abstimmung vorgelegt.

Lehrerin mit Messer an brasilianischer Schule getötet

Sao Paulo - Bei einem Messerangriff in einer Schule in der brasilianischen Millionen-Metropole S�o Paulo ist mindestens eine Lehrerin ums Leben gekommen. Vier weitere Opfer seien versorgt worden und stabil, teilte die Regierung des Bundesstaates S�o Paulo am Montag mit. Ein Schüler erlitt demnach einen Schock. Dem brasilianischen Nachrichtenportal "G1" zufolge erlitt die 71-jährige Frau einen Herzstillstand und starb im Krankenhaus.

Deutsche Leopard-Kampfpanzer sind in der Ukraine angekommen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Die ukrainischen Streitkräfte haben aus Deutschland 18 moderne Kampfpanzer Leopard 2A6 für die Abwehr des russischen Angriffs auf ihr Land erhalten. Das bestätigte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag in Rotterdam bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. "Wir haben geliefert wie angekündigt", sagte Scholz.

Selenskyj besucht Front in Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw) - Wenige Tage nach seiner Visite von Armeestellungen bei Bachmut hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag einen weiteren Frontbesuch absolviert. "Region Saporischschja, Positionen an der Front", teilte Selenskyj auf seiner Facebook-Seite mit. "Ich bin jedem einzelnen unserer Krieger dankbar, die die Ukraine verteidigen, unsere Souveränität, unsere Städte, und unsere Kinder. Wir werden bestimmt siegen."

Ungarisches Parlament ratifizierte Finnlands NATO-Beitritt

Budapest/Helsinki/Stockholm - Das ungarische Parlament hat am Montag mit 182 Ja -, sechs Nein-Stimmen und elf Stimmenthaltungen den NATO-Beitritt Finnlands ratifiziert. Schweden muss noch weiter warten, wofür Budapest schwedische Politiker und deren "Lügen über Ungarn" verantwortlich macht. Die Regierung von Orban unterstützt nach eigenen Angaben den NATO-Beitritt beider Länder, die parlamentarische Mehrheit für die Aufnahme Schwedens sei aber zu unsicher, hieß es.

