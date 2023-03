Israels Regierung verschiebt umstrittene Justizreform

Tel Aviv/Jerusalem - Nach wochenlangen Protesten und der Androhung von umfangreichen Streiks hat Israels Regierung ihre umstrittene Justizreform verschoben. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte am Montagabend in einer Rede an die Nation, er werde eine Auszeit für einen Dialog nehmen. Die zweite und dritte Lesung des Gesetzes würden daher in die kommende Parlamentssitzung verlegt. Ziel sei es, einen breiten Konsens zu erzielen - es sei "eine Chance, einen Bürgerkrieg zu verhindern".

30 Unterstützungserklärungen für SP-Befragung nötig

Wien - Die SPÖ hat am Montag mit Müh und Not einen Modus für ihre Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz zusammengebracht. Demnach reicht es nun doch nicht, als Parteimitglied einfach seine Kandidatur zu erklären. Die 73 Interessenten müssen auch Unterstützungserklärungen von 30 Mitgliedern vorweisen. Eine Stichwahl ist nicht vorgesehen. Die Favoriten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil erklärten aber, das Ergebnis der Befragung zu respektieren.

Weitere Proteste gegen Gas-Konferenz in Wien erwartet

Wien - Nach dem Auftakt der Gas-Konferenz in Wien wollen internationale Aktivisten der Klimaschutzgruppe "Fridays for Future" auch am Dienstag gegen die Gaslobby protestieren. Auf dem Programm der Konferenz im Wiener Marriott-Hotel auf der Ringstraße selbst steht eine Keynote-Rede von OMV-Chef Alfred Stern. Österreichs größter Mineralölkonzern fungiert bei der internationalen dreitägigen Tagung auch heuer wieder als Gastgeber. Für den Abend ist zudem eine Demonstration angekündigt.

AUA muss wegen Betriebsversammlung über 102 Flüge absagen

Wien/Schwechat - Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen am Dienstag mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Das Bordpersonal hält am Vormittag eine Betriebsversammlung ab. Die Fluggesellschaft sagte im Vorfeld 102 Flüge ab. Betroffene Passagiere wurden bereits informiert und umgebucht, teilte die Fluglinie der APA mit. Davon betroffen sind vor allem Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Auf der Langstrecke fällt jeweils ein Flug nach New York, Chikago und Montreal aus.

Angreiferin tötet sechs Menschen an Schule in Nashville

Nashville (Tennessee) - Bei Schüssen an einer Volksschule in Nashville im US-Staat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei von Polizisten erschossen worden, teilte die Polizei mit. "Wir wissen, dass sie mit mindestens zwei Sturmgewehren und einer Handfeuerwaffe bewaffnet war", sagte der Polizist Don Aaron bei einer Pressekonferenz. Es handle sich um eine 28-jährige Frau aus Nashville, postete die Polizei kurze Zeit später auf Facebook.

Selenskyj besucht Front in Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw) - Wenige Tage nach seiner Visite von Armeestellungen bei Bachmut hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag einen weiteren Frontbesuch absolviert. "Region Saporischschja, Positionen an der Front", teilte Selenskyj auf seiner Facebook-Seite mit. "Ich bin jedem einzelnen unserer Krieger dankbar, die die Ukraine verteidigen, unsere Souveränität, unsere Städte, und unsere Kinder. Wir werden bestimmt siegen."

Deutsche Leopard-Kampfpanzer sind in der Ukraine angekommen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat zur Abwehr des russischen Angriffs 18 moderne Kampfpanzer Leopard 2A6 aus Deutschland erhalten. "Ja, wir haben die Leopard-Panzer geliefert, wie angekündigt", sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag in Rotterdam bei einer Pressekonferenz mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin kamen auch Munition und Ersatzteile sowie zwei Bergepanzer Büffel in der Ukraine an.

Finnland dankt Ungarn für Zustimmung zum NATO-Beitritt

Budapest/Helsinki/Stockholm - Finnlands Regierungschefin Sanna Marin hat sich bei Ungarn für die Ratifizierung des finnischen NATO-Beitritts bedankt. Zugleich machte sie sich am Montag für eine rasche Aufnahme Schwedens stark. "Danke für die klare Entscheidung", schrieb die Ministerpräsidentin kurz nach der Abstimmung im ungarischen Parlament auf Twitter. Zuvor hatten am Montag 182 ungarische Abgeordnete für die Aufnahme Finnlands in die NATO gestimmt, sechs dagegen.

