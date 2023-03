Weitere Proteste gegen Gas-Konferenz in Wien

Wien/Schwechat - Gegen die Gas-Konferenz im Marriott-Hotel in der Wiener Innenstadt haben Dienstagfrüh erneut Umweltaktivisten protestiert. Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace hissten an der Fassade des Hotels ein sechs mal acht Meter großes Banner mit der Aufschrift "End Fossil Crimes!" (z.dt. "Stoppt fossile Verbrechen"). Dafür seilten sich die Umweltschützer aus zuvor angemieteten Zimmern ab. Die Kletterer wurden aus den Zimmern gesichert. Die Aktion startete gegen 7.45 Uhr.

AUA muss wegen Betriebsversammlung über 102 Flüge absagen

Wien/Schwechat - Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen heute, Dienstag, mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Das Bordpersonal hält am Vormittag eine Betriebsversammlung ab. Die Fluggesellschaft sagte im Vorfeld 102 Flüge ab. Betroffene Passagiere wurden bereits informiert und umgebucht, teilte die Fluglinie der APA mit. Davon betroffen sind vor allem Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Auf der Langstrecke fällt jeweils ein Flug nach New York, Chikago und Montreal aus.

EU-Staaten stimmen über Autos mit Verbrennungsmotor ab

Brüssel - Die EU-Staaten wollen am Dienstag aller Voraussicht nach final über das geplante Verbot von nicht-klimaneutralen Neufahrzeugen ab 2035 abstimmen. Zuvor hatten sich die EU-Kommission und die deutsche Regierung auf eine Zusatzerklärung verständigt, die Autos mit Verbrennungsmotoren ermöglichen soll, die nur mit E-Fuels betrieben werden. So sollen theoretisch auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können.

Kim ordnet Produktion von waffenfähigem Kernmaterial an

Pjöngjang - Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat neue, kleinere Nuklearsprengköpfe vorgestellt und will die Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial hochfahren. Das Land müsse jederzeit bereit sein, die Waffen einzusetzen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag Kim, während er das Atomwaffenprogramm des Landes inspizierte.

Proteste in Israel trotz Stopp der Justizreform fortgesetzt

Tel Aviv - Trotz des angekündigten Stopps der Justizreform in Israel wollen Gegner der Pläne ihren Protest weiterführen. "Wir werden die Demonstrationen nicht einstellen, bis der Justizputsch vollständig gestoppt ist", teilten die Organisatoren des Widerstands auf der Straße am Montagabend mit. Die Ankündigung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu diene lediglich dazu, die Bevölkerung hinters Licht zu führen, "um den Protest zu schwächen und dann eine Diktatur zu errichten".

Menschenrechte in Österreich für Amnesty "am Wendepunkt"

Wien - Amnesty International (AI) sieht die Menschenrechte in Österreich "am Wendepunkt". Die Menschenrechtsorganisation verweist in ihrem Jahresbericht 2022/23 auf teils "unmenschliche Bedingungen" bei der Unterbringung von Asylsuchenden und unzureichende Sozialleistungen in manchen Bundesländern. Außerdem ortet man "einen besorgniserregenden Trend, dass manche Politiker*innen in Österreich die Menschenrechte immer häufiger nicht anerkennen und in Frage stellen."

Verkehr in Deutschland rollt nach Warnstreik wieder an

Berlin - Nach dem 24-Stunden-Warnstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG läuft der öffentliche Verkehr auf der Schiene, zu Wasser und in der Luft in Deutschland allmählich wieder an. Allerdings müssen sich Fahrgäste insbesondere im Fernverkehr der Deutschen Bahn am Dienstag noch für einige Zeit auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, wie ein Bahnsprecher sagte.

Haushaltsenergie war im Februar wieder etwas günstiger

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im Februar leicht zurückgegangen. Der Energiepreisindex (EPI) sank gegenüber dem Vormonat Jänner um 1,4 Prozent, wie die Energieagentur mitteilte. Im Jahresvergleich legten die Preise dennoch um 30,5 Prozent zu. Im Jänner hatten die Preise zum Vormonat Dezember noch um rund 13 Prozent angezogen.

