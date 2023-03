Weitere Proteste gegen Gas-Konferenz in Wien

Wien/Schwechat - Gegen die Gas-Konferenz im Marriott-Hotel in der Wiener Innenstadt haben Dienstagfrüh erneut Umweltaktivisten protestiert. Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace hissten an der Fassade des Hotels ein sechs mal acht Meter großes Banner mit der Aufschrift "End Fossil Crimes!" (z.dt. "Stoppt fossile Verbrechen"). Auch bei der OMV in Schwechat kam es zu Protesten.

AUA muss wegen Betriebsversammlung über 102 Flüge absagen

Wien/Schwechat - Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen heute, Dienstag, mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Das Bordpersonal hält am Vormittag eine Betriebsversammlung ab. Die Fluggesellschaft sagte im Vorfeld 102 Flüge ab. Betroffene Passagiere wurden bereits informiert und umgebucht, teilte die Fluglinie der APA mit. Davon betroffen sind vor allem Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Auf der Langstrecke fällt jeweils ein Flug nach New York, Chikago und Montreal aus.

WKStA leitet Ermittlungsverfahren gegen Willi ein

Innsbruck/Wien - Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ist ins Visier der Justiz geraten. Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) hat ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue und Amtsmissbrauchs eingeleitet, hieß es auf APA-Anfrage seitens der Behörde. Es wurde indes betont, dass Willi als Verdächtiger - und nicht als Beschuldigter - geführt werde. Es liege kein konkreter Verdacht vor, hieß es.

Belarus: Lassen wegen NATO russische Atomwaffen zu

Awdijiwka/Minsk - Belarus macht die NATO dafür verantwortlich, dass es der Stationierung von russischen Atomwaffen auf seinem Territorium zugestimmt habe. Die Regierung in Minsk sei dazu gezwungen gewesen wegen des aggressiven Vorgehens der NATO-Staaten, das die Sicherheit von Belarus bedrohe, erklärte das Außenministerium laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS. In der Nacht seien zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt worden, hieß es aus Kiew.

Kim ordnet Produktion von waffenfähigem Kernmaterial an

Pjöngjang - Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat neue, kleinere Nuklearsprengköpfe vorgestellt und will die Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial hochfahren. Das Land müsse jederzeit bereit sein, die Waffen einzusetzen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag Kim, während er das Atomwaffenprogramm des Landes inspizierte.

Verkehr in Deutschland rollte nach Warnstreik wieder an

Berlin - Nach dem großen Warnstreik ist der Verkehr in Deutschland am Dienstag in der Früh wieder angelaufen. Flughäfen nahmen den Betrieb auf, Züge, Busse und U-Bahnen rollten wieder. Der größte Warnstreik Deutschlands seit Jahrzehnten, der am Montag auch den Verkehr in Österreich massiv beeinträchtigt hatte, wirkte sich teilweise aber noch am Folgetag aus. Manche Flüge wurden abgesagt, im Fernverkehr der Bahn kam es zum Teil zu Zugausfällen.

Menschenrechte in Österreich für Amnesty "am Wendepunkt"

Wien - Amnesty International (AI) sieht die Menschenrechte in Österreich "am Wendepunkt". Die Menschenrechtsorganisation verweist in ihrem Jahresbericht 2022/23 auf teils "unmenschliche Bedingungen" bei der Unterbringung von Asylsuchenden und unzureichende Sozialleistungen in manchen Bundesländern. Außerdem ortet man "einen besorgniserregenden Trend, dass manche Politiker*innen in Österreich die Menschenrechte immer häufiger nicht anerkennen und in Frage stellen."

EU-Staaten stimmen über Autos mit Verbrennungsmotor ab

Brüssel - Die EU-Staaten wollen am Dienstag aller Voraussicht nach final über das geplante Verbot von nicht-klimaneutralen Neufahrzeugen ab 2035 abstimmen. Zuvor hatten sich die EU-Kommission und die deutsche Regierung auf eine Zusatzerklärung verständigt, die Autos mit Verbrennungsmotoren ermöglichen soll, die nur mit E-Fuels betrieben werden. So sollen theoretisch auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden können.

