Klima-Aktivisten blockieren OMV-Raffinerie in Schwechat

Wien/Schwechat - Gegen die Gas-Konferenz im Marriott-Hotel in der Wiener Innenstadt haben Dienstagfrüh erneut Umweltaktivisten protestiert. Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace hissten an der Fassade des Hotels ein sechs mal acht Meter großes Banner mit der Aufschrift "End Fossil Crimes!" (z.dt. "Stoppt fossile Verbrechen"). Auch bei der OMV in Schwechat kam es zu Protesten.

AUA muss wegen Betriebsversammlung über 102 Flüge absagen

Wien/Schwechat - Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen heute, Dienstag, mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen. Das Bordpersonal hält am Vormittag eine Betriebsversammlung ab. Die Fluggesellschaft sagte im Vorfeld 102 Flüge ab. Betroffene Passagiere wurden bereits informiert und umgebucht, teilte die Fluglinie der APA mit. Davon betroffen sind vor allem Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Auf der Langstrecke fällt jeweils ein Flug nach New York, Chikago und Montreal aus.

WKStA leitet Ermittlungsverfahren gegen Willi ein

Innsbruck/Wien - Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) ist ins Visier der Justiz geraten. Die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) hat ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue und Amtsmissbrauchs eingeleitet, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage von der Behörde. Es wurde indes betont, dass Willi als Verdächtiger - und nicht als Beschuldigter - geführt werde. Es liege kein konkreter Verdacht vor. Willi bestätigte, dass er zu einer Stellungnahme aufgefordert worden war.

Gewessler kündigt Zustimmung zu Verbrenner-Verbot an

Brüssel - Österreich wird dem geplanten Verbot von nicht-klimaneutralen Neufahrzeugen ab 2035 zustimmen. "Wir werden diese Verordnung heute auf den Weg bringen", kündigte Klimaministerin Leonore Gewessler am Dienstag vor einem Treffen der EU-Energieminister in Brüssel an. Dass es noch ein Schlupfloch gebraucht habe, "um Zauderer auf den Weg zu nehmen", sei "schade". Dies werde "der europäischen Autoindustrie nicht zum Vorteil gereichen". Es sei wichtig, dass die Blockade gelöst wurde.

Verkehr in Deutschland rollte nach Warnstreik wieder an

Berlin - Nach dem großen Warnstreik ist der Verkehr in Deutschland am Dienstag in der Früh wieder angelaufen. Flughäfen nahmen den Betrieb auf, Züge, Busse und U-Bahnen rollten wieder. Der größte Warnstreik Deutschlands seit Jahrzehnten, der am Montag auch den Verkehr in Österreich massiv beeinträchtigt hatte, wirkte sich teilweise aber noch am Folgetag aus. Manche Flüge wurden abgesagt, im Fernverkehr der Bahn kam es zum Teil zu Zugausfällen.

Belarus: Lassen wegen NATO russische Atomwaffen zu

Awdijiwka/Minsk - Belarus macht die NATO dafür verantwortlich, dass es der Stationierung von russischen Atomwaffen auf seinem Territorium zugestimmt habe. Die Regierung in Minsk sei dazu gezwungen gewesen wegen des aggressiven Vorgehens der NATO-Staaten, das die Sicherheit von Belarus bedrohe, erklärte das Außenministerium laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS. In der Nacht seien zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt worden, hieß es aus Kiew.

Philippinen brechen Kontakt zum Weltstrafgericht ab

Manila/Den Haag - Die Philippinen haben angekündigt, jede Kommunikation mit dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu beenden. Grund sei die Weigerung des Gerichts, die offiziellen Ermittlungen gegen die Regierung des Inselstaates auszusetzen, sagte Präsident Ferdinand Marcos Jr. am Dienstag. Der IStGH hatte im Jänner angekündigt, sein Ermittlungsverfahren wieder aufzunehmen. Dabei geht es um mutmaßliche Morde bei der staatlichen Kampagne gegen Drogenkriminalität.

Erneut Streiks gegen Pensionsreform in Frankreich geplant

Paris - In Frankreich haben die Gewerkschaften für Dienstag erneut zu Streiks und Kundgebungen gegen die umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron aufgerufen. Für den zehnten landesweiten Protesttag rechneten die Behörden mit rund 650.000 bis 900.000 Teilnehmern. Erwartet wurde auch eine deutlich stärkere Beteiligung von Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden. Der Chef von Frankreichs größter Gewerkschaft CFDT, Laurent Berger, forderte indes eine Mediation.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red