Regierung setzt Pensions-Aliquotierung für zwei Jahre aus

Wien - Die Bundesregierung setzt die Regelung der gestaffelten ersten Pensionsanpassung nach dem Pensionsantritt - die sogenannte Aliquotierung - für zwei Jahre aus. Das gaben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Mittwoch nach der Ministerratssitzung bekannt. Ein entsprechender Antrag wird am Donnerstag im Nationalrat eingebracht. "Wir wollen dort hinschauen, wo die Notlagen besonders groß sind", begründete Rauch diesen Schritt.

Van der Bellen wirbt in Nordmazedonien für Verfassungsreform

Skopje/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei einem Besuch in Nordmazedonien für weitere Anstrengungen im EU-Beitrittsprozess geworben. Damit der Erweiterungsprozess fortschreiten könne, sei "jetzt ein sichtbares Zeichen" in Form der mit Bulgarien vereinbarten Verfassungsänderung notwendig, sagte Van der Bellen bei einem Treffen mit Präsident Stevo Pendarovski in Skopje. Nordmazedonien sei "auf dem richtigen Weg" und Österreich werde das Land dabei voll unterstützen.

Gas-Konferenz in Wien - Aktivisten mit Protest bei Brunnen

Wien - Mitglieder der "Extinction Rebellion" haben am Mittwoch ihrem Unmut über die Gas-Konferenz im Wiener Marriott-Hotel Luft gemacht. Im Zuge einer Protestaktion färbten die Aktivisten sechs Brunnen grün ein. Das gaben sie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Die Industrie sei unglaubwürdig, hieß es darin. Zusätzlich zur Färbung der Brunnen hinterließen die Aktivistinnen und Aktivisten die Graffiti-Botschaft "'Grünes Gas = dreckige Lüge'" an den betroffenen Orten.

Besetzte Großstadt Melitopol von Ukraine beschossen

Moskau - Ukrainische Truppen haben offenbar die russisch kontrollierte Stadt Melitopol unter Beschuss genommen. Dabei sei das Stromversorgungssystem beschädigt worden, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. In der Stadt und in einigen Dörfern sei der Strom ausgefallen. Ziel der Angriffe war das Eisenbahndepot der Stadt. Im Kampf um die Stadt Bachmut im Osten haben ukrainische Truppen unterdessen nach Einschätzung britischer Geheimdienste für Entlastung gesorgt.

Zoll greift mehr gefälschte Medikamente auf

Wien - Der Zoll hat im abgelaufenen Jahr deutlich mehr gefälschte Medikamente aufgegriffen, in Summe waren es über 830.000. Der Anstieg gegenüber 2021 beträgt 150 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Produktpirateriebericht 2022 hervorgeht. Auch bei Spielzeug zogen die Beamtinnen und Beamten 1.400 Produktfälschungen aus dem Verkehr, diese kommen meist aus Asien und seien oft umwelt- und gesundheitsgefährdend.

Nationalbank prognostiziert weiterhin hohe Inflation

Wien - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) sieht für heuer im Lichte einer steigenden Kerninflationsrate eine Teuerung von 6,9 Prozent. Und auch mittelfristig bleibt die HVPI-Inflationsrate hoch. Für kommendes Jahr werden 4,0 Prozent erwartet, für 2025 dann 3,1 Prozent, teilte OeNB-Gouverneur Robert Holzmann am Mittwoch auf Basis der neuesten OeNB-Inflationsprognose in einer Aussendung mit. Das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) wäre eine Inflationsrate von 2 Prozent.

Gespräch Regierung-Gewerkschaften über Frankreichs Pensionen

Paris - Im Streit über die Pensionsreform in Frankreich ist Berichten zufolge ein Gespräch zwischen Regierung und Gewerkschaften in Sicht. Anfang kommender Woche will Premierministerin Elisabeth Borne Vertreter der Gewerkschaften empfangen, wie französische Medien berichteten. Laurent Berger, Chef der Gewerkschaft CFDT, sagte am Mittwoch im Sender France Info: "Ich werde hingehen, um zu erklären, warum diese Reform eine Sackgasse ist, warum die 64 Jahre abgelehnt werden."

red