Ermittlungen gegen Lead Horizon-Gesellschafter

Wien - Gegen einen Eigentümer von Lead Horizon, dem Anbieter von Corona-Testkits, sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien eingeleitet worden. Judith Ziska, Sprecherin der Behörde, bestätigte gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der ORF-Sendung "Zeit im Bild". Dem Mann werden Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung vorgeworfen. Zudem werden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Verbandverantwortlichkeitsgesetz geführt.

Israels Präsident setzt Vermittlung über Justizreform fort

Tel Aviv - Israels Präsident Isaac Herzog hat seine Vermittlungsgespräche zur heftig umstrittenen Justizreform am Mittwoch mit drei kleinen Parteien fortgesetzt. "Wir sind gegen die offensichtlichen Versuche, den Protest gegen die Reformen zu vereiteln", erklärte das arabisch geführte Hadash-Ta'al-Bündnis anschließend in Jerusalem. Herzog hatte am Dienstagabend in seiner Residenz in Jerusalem ein erstes "Dialogtreffen" zu der Justizreform geführt.

Gas-Konferenz in Wien - Aktivisten mit Protest bei Brunnen

Wien - Mitglieder der "Extinction Rebellion" haben am Mittwoch ihrem Unmut über die Gas-Konferenz im Wiener Marriott-Hotel Luft gemacht. Im Zuge einer Protestaktion färbten die Aktivisten sechs Brunnen grün ein. Das gaben sie am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Die Industrie sei unglaubwürdig, hieß es darin. Zusätzlich zur Färbung der Brunnen hinterließen die Aktivistinnen und Aktivisten die Graffiti-Botschaft "'Grünes Gas = dreckige Lüge'" an den betroffenen Orten.

Selenskyj spricht per Video im Parlament

Wien - Die Nationalratssitzung am Donnerstag steht im Zeichen eines Auftritts, der außerhalb der eigentlichen Tagesordnung stattfindet. Als einer der letzten EU-Staaten bietet Österreich dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Gelegenheit, vor dem Parlament zu sprechen. Der Staatschef wird seine Rede per Video abhalten, danach ist eine Debatte vorgesehen. Die FPÖ lehnt den Auftritt in Hinblick auf Österreichs Neutralität ab und will dagegen protestieren.

Corona-U-Ausschuss zum Abschluss im Nationalrat abgelehnt

Wien - Mit der Ablehnung eines FPÖ-Antrags auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in Sachen Corona ist die Plenarsitzung des Nationalrats am Mittwoch zu Ende gegangen. Die Freiheitlichen wollten sämtliche Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zwischen 7. Jänner 2020 und 28. Juni 2022 unter die Lupe nehmen, blieben damit unter den Fraktionen aber allein.

Charles III. will Beziehungen zu Deutschland weiter stärken

Berlin/London - Der britische König Charles III. hat sich zum Ausbau der Zusammenarbeit mit Deutschland bekannt. Ihm seien die Beziehungen zwischen beiden Ländern überaus wichtig, "ich bin mehr denn je von ihrem bleibenden Wert für uns alle überzeugt", sagte er am Mittwochabend in seiner Tischrede beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin. Er wolle "in der Zeit, die mir als König vergönnt sein wird, alles tun, um unsere Beziehungen weiter zu stärken."

Besetzte Großstadt Melitopol von Ukraine beschossen

Moskau/Bachmut - Ukrainische Truppen haben offenbar die russisch kontrollierte Stadt Melitopol unter Beschuss genommen. In der Stadt und in einigen Dörfern sei der Strom ausgefallen, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Ziel der Angriffe war das Eisenbahndepot der Stadt. Im Kampf um die Stadt Bachmut räumte die ukrainische Militärführung indes einen russischen Teilerfolg ein. Die Luftstreitkräfte der Ukraine benötigen nach eigenen Angaben "dringend" moderne Kampfflugzeuge.

Papst wegen Atemwegsinfektion ins Spital eingeliefert

Vatikanstadt - Papst Franziskus ist Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden. Er soll Untersuchungen unterzogen werden, die bereits geplant waren, teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni in einer Presseaussendung mit. Laut Medienangaben könnte der Papst einige Tage im Krankenhaus verbringen. Termine des Papstes am Donnerstag und am Freitag, sowie ein am Mittwochnachmittag geplantes Interview im Vatikan wurden abgesagt.

