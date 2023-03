Papst verbringt ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Papst Franziskus, der Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden ist, hat eine ruhige Nacht verbracht. Er soll am Donnerstag weiteren Untersuchungen unterzogen werden, verlautete aus der Gemelli-Klinik. Alle Termine des Papstes für Donnerstag und Freitag wurden abgesagt.

Mindestens zehn Tote bei Feuer auf philippinischer Fähre

Manila - Bei einem Feuer auf einer Passagierfähre sind in der Nacht auf Donnerstag im Süden der Philippinen mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 195 Passagiere und 35 Crewmitglieder seien lebend von der "MV Lady Mary Joy 3" gerettet worden, teilten Küstenwache und Katastrophenschutz mit. Die Fähre habe in der Nähe von Baluk-Baluk Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gegen 23 Uhr (Ortszeit) Feuer gefangen.

Tarifverhandlungen in Deutschland gescheitert

Berlin/Potsdam - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind in Deutschland gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften erzielten in der letzten von drei geplanten Verhandlungsrunden kein Ergebnis. Jetzt werden unabhängige Schlichter nach einer Lösung suchen. In der Zeit der Schlichtung herrscht Friedenspflicht - somit wird es über die Ostertage keine neuen Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Dienst geben.

Experten für internationale Covid-Maßnahmenevaluierung

Wien - Die politische Aufarbeitung bzw. Ausschlachtung der Corona-Krise nimmt aktuell Fahrt auf. Allerdings beschränkt sie sich bisher vor allem auf Polemik und Schuldzuweisungen. Belastbares Zahlenmaterial für eine bessere Diskussionsbasis könnten unabhängige und transparente Evaluationen liefern. Die sind hierzulande aber noch nicht in Sicht. Durchgeführt werden sollten solche Studien von internationalen Experten, zeigen sich österreichische Forscher im APA-Gespräch überzeugt.

Deutlich mehr Privatjetflüge in Europa als vor Corona

Wien - 572.806 Flüge mit Privatjets sind 2022 in Europa durchgeführt worden. Das waren 64 Prozent mehr als die 350.078 Reisen im Jahr davor, als bereits wieder das Niveau von 2019 vor der Pandemie übertroffen wurde. Die Privatjet-Flüge in Europa im Jahr 2022 verursachten 3,4 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von 555.000 EU-Einwohnern, also der Bevölkerung großer Städte wie Lissabon, rechnete Greenpeace in der Analyse zu diesen "Luxusemissionen" vor.

EU mit ehrgeizigeren Zielen für erneuerbare Energien

EU-weit/Brüssel - Verhandlungsführer der Europäischen Union haben sich am Donnerstag auf ehrgeizigere Ziele für den Einsatz erneuerbarer Energien geeinigt. Die EU-Staaten und das Europäische Parlament hätten sich darauf verständigt, bis 2030 42,5 Prozent ihrer Energie aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne zu beziehen, schrieb der Europaabgeordnete Markus Pieper bei Twitter.

Taliban töteten mindestens vier Polizisten in Pakistan

Islamabad - In Pakistan sind bei einem Angriff durch die pakistanischen Taliban mindestens vier Polizisten getötet worden. Sechs weitere wurden verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach stürmten Taliban-Kämpfer in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa in der Nacht auf Donnerstag erst einen Polizei-Checkpoint mit Waffengewalt und attackierten anschließend ein Fahrzeug der Sicherheitsbehörden mit einer Bombe. Die pakistanischen Taliban reklamierten den Anschlag für sich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red