Selenskyj sprach im Parlament und FPÖ protestierte

Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Österreich für die Hilfe für sein Land gedankt. In einer per Video in den Plenarsaal des Nationalrats übertragenen Rede betonte Selenskyj am Donnerstag, dass es wichtig sei, "moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein". Seinem Land gehe es nicht um Geopolitik oder um militärisch-politische Angelegenheiten. "Es geht darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben muss." Die FPÖ protestierte gegen den Auftritt.

Wifo/IHS erwarten heuer Inflationsrate über 7 Prozent

Wien - Wifo und IHS haben in ihrer heute veröffentlichten Konjunktur-Frühjahrsprognose die für das laufende Jahr erwartete Inflationsrate deutlich nach oben korrigiert. Im vergangenen Dezember rechneten die Wirtschaftsforscher für 2023 noch mit einer Teuerung von 6,5 bzw. 6,7 Prozent in Österreich, nun liegt die prognostizierte Steigerung des Verbraucherpreisindex (VPI) bei 7,1 bzw. 7,5 Prozent. Im Vorjahr belief sich die Inflation auf 8,6 Prozent.

AUA einigt sich mit Bordpersonal auf neuen Kollektivvertrag

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) haben sich mit der Gewerkschaft vida auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal geeinigt und damit einen drohenden Arbeitskampf abgewendet. Das teilte die Airline am Donnerstag in einer Aussendung mit. Konkrete Details könne man vorerst nicht kommunizieren, da man zunächst die Mitarbeiter informieren wolle. Seitens der Gewerkschaft wurde die Einigung auf APA-Anfrage bestätigt.

Nehammer startete Besuchsreigen im Norden

Wien/Stockholm - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag seinen Besuchsreigen im europäischen Norden begonnen. Am Vormittag trifft er seinen schwedischen Amtskollegen, Ministerpräsident Ulf Kristersson von der konservativen Moderaten Sammlungspartei, in Stockholm. Auf der Agenda stehen neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch der Umgang mit Flüchtlingen in Europa. Tags darauf reist der Kanzler weiter nach Dänemark, um sich dort speziell das Sozialleistungssystem anzuschauen.

Mindestens zehn Tote bei Feuer auf philippinischer Fähre

Manila - Bei einem Feuer auf einer Passagierfähre sind in der Nacht auf Donnerstag im Süden der Philippinen mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 195 Passagiere und 35 Crewmitglieder seien lebend von der "MV Lady Mary Joy 3" gerettet worden, teilten Küstenwache und Katastrophenschutz mit. Die Fähre habe in der Nähe von Baluk-Baluk Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gegen 23 Uhr (Ortszeit) Feuer gefangen.

Papst verbringt ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Papst Franziskus, der Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden ist, hat eine ruhige Nacht verbracht. Er soll am Donnerstag weiteren Untersuchungen unterzogen werden, verlautete aus der Gemelli-Klinik. Alle Termine des Papstes für Donnerstag und Freitag wurden abgesagt.

Patientin im Wiener AKH auf zwei Matratzen am Boden

Wien - In Wien sorgen Gangbetten in Spitälern seit Jahren regelmäßig für Diskussionen - und für wiederholtes Einschreiten der Volksanwaltschaft. "Kurier" und "Kronen Zeitung" haben am Donnerstag Fotos veröffentlicht, die eine Patientin im Wiener AKH auf einem Matratzenlager am Gangboden zeigen, neben Gangbetten. Das größte Krankenhaus Österreichs betonte, eine Unterbringung am Boden auf dieser Station komme nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Angehörigen vor.

Osterreisewelle rollt am Wochenende über Österreich

Wien - Mit dem Start der Osterferien in Österreich und in zehn deutschen Bundesländern wird ab dem Wochenende die erste Reisewelle rollen. Zusätzlich werden Osterbesuche in Südost- und Osteuropa für dichten Verkehr auf den österreichischen Autobahnen sorgen. Auch die ausklingende Skisaison wird speziell in Tirol zu Verzögerungen führen, warnte der ÖAMTC am Donnerstag.

