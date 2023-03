Selenskyj sprach im Parlament und FPÖ protestierte

Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Österreich für die Hilfe für sein Land gedankt. In einer per Video in den Plenarsaal des Nationalrats übertragenen Rede betonte Selenskyj am Donnerstag, dass es wichtig sei, "moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein". Seinem Land gehe es nicht um Geopolitik oder um militärisch-politische Angelegenheiten. "Es geht darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben muss." Die FPÖ protestierte gegen den Auftritt.

Wifo/IHS erwarten heuer Inflationsrate über 7 Prozent

Wien - Die Konjunkturexperten des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) rechnen heuer mit einem Mini-Wirtschaftswachstum und einer weiterhin hohen Inflationsrate über 7 Prozent in Österreich. Die Konjunkturdelle belastet den Arbeitsmarkt aber nur gering. Die hohe Teuerung lässt die Steuereinnahmen sprudeln. Für 2024 erwarten die Ökonomen wieder ein höheres Wachstum und einen Inflationsrückgang.

RBI will Russland-Geschäft verkaufen oder abspalten

Wien/Moskau - Die stark in Russland vertretene Raiffeisen Bank International (RBI) grenzt ihre Optionen in Russland ein. Man konzentriere sich auf Transaktionen, die zum Ausstieg führen, sagte RBI-Chef Johann Strobl am Donnerstag in der Hauptversammlung der Bank in Wien. Konkret geht es um einen Verkauf oder eine Abspaltung. Bisher hielt sich das Institut in Bezug auf Russland "alle Optionen" offen, wodurch der Eindruck entstand, man wolle den Ukraine-Krieg und die Sanktionen aussitzen.

Patientin im Wiener AKH auf zwei Matratzen am Boden

Wien - In Wien sorgen Gangbetten in Spitälern seit Jahren regelmäßig für Diskussionen - und für wiederholtes Einschreiten der Volksanwaltschaft. "Kurier" und "Kronen Zeitung" haben am Donnerstag Fotos veröffentlicht, die eine Patientin im Wiener AKH auf einem Matratzenlager am Gangboden zeigen, neben Gangbetten. Das größte Krankenhaus Österreichs betonte, eine Unterbringung am Boden auf dieser Station komme nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Angehörigen vor.

Deutlich mehr Privatjetflüge in Europa als vor Corona

Wien - 572.806 Flüge mit Privatjets sind 2022 in Europa durchgeführt worden. Das waren 64 Prozent mehr als die 350.078 Reisen im Jahr davor, als bereits wieder das Niveau von 2019 vor der Pandemie übertroffen wurde. Die Privatjet-Flüge in Europa im Jahr 2022 verursachten 3,4 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht den jährlichen CO2-Emissionen von 555.000 EU-Einwohnern, also der Bevölkerung großer Städte wie Lissabon, rechnete Greenpeace in der Analyse zu diesen "Luxusemissionen" vor.

Nehammer startete Besuchsreigen im Norden

Wien/Stockholm - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag seinen Besuchsreigen im europäischen Norden begonnen. Am Vormittag trifft er seinen schwedischen Amtskollegen, Ministerpräsident Ulf Kristersson von der konservativen Moderaten Sammlungspartei, in Stockholm. Auf der Agenda stehen neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch der Umgang mit Flüchtlingen in Europa. Tags darauf reist der Kanzler weiter nach Dänemark, um sich dort speziell das Sozialleistungssystem anzuschauen.

AUA einigt sich mit Bordpersonal auf neuen Kollektivvertrag

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) haben sich mit der Gewerkschaft vida auf einen neuen Kollektivvertrag (KV) für das Bordpersonal geeinigt und damit einen drohenden Arbeitskampf abgewendet. Das teilte die Airline am Donnerstag in einer Aussendung mit. Konkrete Details könne man vorerst nicht kommunizieren, da man zunächst die Mitarbeiter informieren wolle. Seitens der Gewerkschaft wurde die Einigung auf APA-Anfrage bestätigt.

Papst verbringt ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Papst Franziskus, der Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in die römische Poliklinik Gemelli in Rom eingeliefert worden ist, hat eine ruhige Nacht verbracht. Er soll am Donnerstag weiteren Untersuchungen unterzogen werden, verlautete aus der Gemelli-Klinik. Alle Termine des Papstes für Donnerstag und Freitag wurden abgesagt.

