Millionen-Klage gegen Lead Horizon am Wiener Handelsgericht

Wien - Während die Staatsanwaltschaft Wien gegen den Eigentümer von Lead Horizon wegen Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung ermittelt, droht dem Unternehmen, das mit der Herstellung der PCR-Test-Kits des Wiener Covid-Testprogramms "Alles gurgelt" Millionen umgesetzt hat, nicht nur strafrechtliches Ungemach. Das deutsche Unternehmen CoviMedical hat am Wiener Handelsgericht gegen Lead Horizon eine Klage mit einem Streitwert von 3,3 Millionen Euro eingebracht.

Selenskyj sprach im Parlament und FPÖ protestierte

Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Österreich für die Hilfe für sein Land gedankt. In einer per Video in den Plenarsaal des Nationalrats übertragenen Rede betonte Selenskyj am Donnerstag, dass es wichtig sei, "moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein". Seinem Land gehe es nicht um Geopolitik oder um militärisch-politische Angelegenheiten. "Es geht darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben muss." Die FPÖ protestierte gegen den Auftritt.

Inflation bleibt hoch - Wifo-Chef sieht Handlungsbedarf

Wien - Die Konjunkturexperten des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) rechnen heuer mit einem Mini-Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent und einer weiterhin hohen Inflationsrate von über 7 Prozent in Österreich. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sieht dringenden Handlungsbedarf bei Regierung und Sozialpartnern, um die Inflation zu bekämpfen. IHS-Direktor Klaus Neusser wünscht sich "mehr Treffsicherheit" bei Maßnahmen der Regierung.

Aufregung über Bodenlagerung von Patientin im Wiener AKH

Wien - In Wien sorgen Gangbetten in Spitälern seit Jahren regelmäßig für Diskussionen - und für wiederholtes Einschreiten der Volksanwaltschaft. "Kurier" und "Kronen Zeitung" haben am Donnerstag Fotos veröffentlicht, die eine Patientin im Wiener AKH auf zwei Matratzen am Gangboden zeigen, neben Gangbetten. Das größte Krankenhaus Österreichs betonte, eine Unterbringung am Boden auf dieser Station komme nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Angehörigen vor.

Papst Franziskus mit Atemwegsinfekt im Krankenhaus

Vatikanstadt/Rom - Papst Franziskus befindet sich seit Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in der Gemelli-Klinik in Rom. Er sei jedoch auf dem Weg der Besserung, teilte der Vatikan in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Der durch einen Virus verursachte Infekt sei "leicht", eine "Bronchitis", hatte die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Es ist noch nicht bekannt, wie lange der 86-Jährige im Krankenhaus bleiben muss.

Mindestens 28 Tote bei Feuer auf philippinischer Fähre

Manila - Die Zahl der Toten bei einem Feuer auf einer Passagierfähre im Süden der Philippinen ist auf mindestens 28 gestiegen. Zuvor seien auf dem ausgebrannten Schiff die Leichen von weiteren 18 Menschen gefunden worden, sagte Rejard Marpe von der örtlichen Küstenwache am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) der dpa. Die "MV Lady Mary Joy 3" hatte am späten Mittwochabend in der Nähe von Baluk-Baluk Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila Feuer gefangen.

Zwei Männer bei Arbeitsunfall in Wien-Liesing getötet

Wien - Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Liesing sind Donnerstagfrüh zwei Männer ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich waren ein 65-jähriger Chef eines auf einer Baustelle in der Erlaaer Straße engagierten Sub-Unternehmens und ein 35-jähriger Mitarbeiter gegen 8.00 Uhr in einem Korb in rund fünf Metern Höhe mit Arbeiten beschäftigt. Der Korb war auf der Gabel eines Staplers befestigt. Die Arbeiter dürften sich beide auf die eine Seite des Korbes bewegt haben.

Von der Leyen für Neuausrichtung des Verhältnisses zu China

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für eine Neuausrichtung im Verhältnis zu China ausgesprochen. "Unsere Beziehungen sind unausgewogen und werden zunehmend von Verzerrungen beeinflusst, die durch Chinas staatskapitalistisches System verursacht werden", sagte von der Leyen am Donnerstag in Brüssel. "Daher müssen wir diese Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Berechenbarkeit und Gegenseitigkeit neu austarieren."

