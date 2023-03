Selenskyj sprach im Parlament und FPÖ protestierte

Wien - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Österreich für die Hilfe für sein Land gedankt. In einer per Video in den Plenarsaal des Nationalrats übertragenen Rede betonte Selenskyj am Donnerstag, dass es wichtig sei, "moralisch nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein". Seinem Land gehe es nicht um Geopolitik oder um militärisch-politische Angelegenheiten. "Es geht darum, dass ein Mensch immer ein Mensch bleiben muss." Die FPÖ protestierte gegen den Auftritt.

Charles III. würdigt Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg

Berlin - Der britische König Charles III. hat die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland gewürdigt. "Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen", sagte Charles am Donnerstag in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. "Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte", betonte er mit Blick auf das Vorgehen Russlands.

Inflation bleibt hoch - Wifo-Chef sieht Handlungsbedarf

Wien - Die Konjunkturexperten des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) und des Instituts für Höhere Studien (IHS) rechnen heuer mit einem Mini-Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent und einer weiterhin hohen Inflationsrate von über 7 Prozent in Österreich. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sieht dringenden Handlungsbedarf bei Regierung und Sozialpartnern, um die Inflation zu bekämpfen. IHS-Direktor Klaus Neusser wünscht sich "mehr Treffsicherheit" bei Maßnahmen der Regierung.

Millionen-Klage gegen Lead Horizon am Wiener Handelsgericht

Wien - Während die Staatsanwaltschaft Wien gegen den Eigentümer von Lead Horizon wegen Untreue, Urkunden- und Beweismittelfälschung ermittelt, droht dem Unternehmen, das mit der Herstellung der PCR-Test-Kits des Wiener Covid-Testprogramms "Alles gurgelt" Millionen umgesetzt hat, nicht nur strafrechtliches Ungemach. Das deutsche Unternehmen CoviMedical hat am Wiener Handelsgericht gegen Lead Horizon eine Klage mit einem Streitwert von 3,3 Millionen Euro eingebracht.

Papst Franziskus mit Atemwegsinfekt im Krankenhaus

Vatikanstadt/Rom - Papst Franziskus befindet sich seit Mittwochnachmittag wegen einer Atemwegsinfektion in der Gemelli-Klinik in Rom. Er sei jedoch auf dem Weg der Besserung, teilte der Vatikan in einer Presseaussendung am Donnerstag mit. Der durch einen Virus verursachte Infekt sei "leicht", eine "Bronchitis", hatte die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Es ist noch nicht bekannt, wie lange der 86-Jährige im Krankenhaus bleiben muss.

Zwei Männer bei Arbeitsunfall in Wien-Liesing getötet

Wien - Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Liesing sind Donnerstagfrüh zwei Männer ums Leben gekommen. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich waren ein 65-jähriger Chef eines auf einer Baustelle in der Erlaaer Straße engagierten Sub-Unternehmens und ein 35-jähriger Mitarbeiter gegen 8.00 Uhr in einem Korb in rund fünf Metern Höhe mit Arbeiten beschäftigt. Der Korb war auf der Gabel eines Staplers befestigt. Die Arbeiter dürften sich beide auf die eine Seite des Korbes bewegt haben.

Von der Leyen für Neuausrichtung des Verhältnisses zu China

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für eine Neuausrichtung im Verhältnis zu China ausgesprochen. "Unsere Beziehungen sind unausgewogen und werden zunehmend von Verzerrungen beeinflusst, die durch Chinas staatskapitalistisches System verursacht werden", sagte von der Leyen am Donnerstag in Brüssel. "Daher müssen wir diese Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Berechenbarkeit und Gegenseitigkeit neu austarieren."

Senioren bekommen leichter Kredite

Wien - Älteren Menschen wird der Zugang zu Krediten erleichtert. Einen entsprechenden Beschluss hat der Nationalrat am Donnerstag einstimmig gefällt. Demnach müssen die Banken künftig nicht mehr in erster Linie auf die Lebenserwartung abstellen sondern darauf, ob genug Sicherheiten vorhanden sind.

Wiener Börse legt deutlich zu

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin sehr fest präsentiert. Der ATX steigerte sich um starke 2,71 Prozent auf 3.207 Punkte. Der internationale Erholungsschub setzt sich klar fort und der heimische Leitindex steht bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge. In Wien zogen vor allem die schwergewichteten Banken den ATX in die Höhe. BAWAG verteuerten sich um satte 6,3 Prozent und Erste Group legten um drei Prozent zu. Raiffeisen gewannen 4,1 Prozent.

