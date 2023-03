Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Doskozil will "Ampel" mit Grünen und NEOS

Wien/Eisenstadt - Hans Peter Doskozil als Herausforderer im Ringen um die SPÖ-Parteiführung hat am Donnerstag bekräftigt, dass er eine Ampelkoalition mit den Grünen und den NEOS anstrebt. Im Interview mit der "Krone" erteilte er der FPÖ eine Absage, nachdem er sich zuletzt vor allem von deren Chef Herbert Kickl distanziert hatte. Auch von der ÖVP grenzte sich der burgenländische Landeshauptmann deutlich ab.

Finnland nach türkischer Zustimmung vor NATO-Beitritt

Istanbul/Helsinki - Der Weg Finnlands in die NATO ist endgültig frei. Als letztes Mitglied stimmte am späten Donnerstagabend auch die Türkei für den Beitritt des nordischen Landes zu dem Verteidigungsbündnis. Eine breite Mehrheit im türkischen Parlament votierte für die Aufnahme - damit fehlen jetzt nur noch Formalitäten, ehe Finnland demnächst schon 31. NATO-Mitglied werden kann. 28 der 30 NATO-Länder hatten schon vor längerer Zeit dafür gestimmt, Ungarn am Montag.

Einigung zwischen SPÖ und ÖVP in Kärnten in Sicht

Klagenfurt - SPÖ und ÖVP werden am Freitag voraussichtlich ihre Koalitionsverhandlungen in Kärnten abschließen und eine Einigung für eine Zusammenarbeit in der neuen Landesregierung verkünden. Zu Mittag ist noch eine Runde mit allen Verhandlern geplant, anschließend sollen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber die Eckpunkte der geplanten Zusammenarbeit präsentieren. Für 16.00 Uhr wurden die Parteigremien einbestellt, welche die Einigung absegnen müssen.

Charles und Camilla besuchen Hamburg

Hamburg - Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen am Freitag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal "Kindertransport - der letzte Abschied".

Geleakte Daten offenbaren Kreml-Programm für Cyberangriffe

Berlin/Moskau - Russische Geheimdienste planen nach einem Medienbericht zusammen mit einer Moskauer IT-Firma weltweite Hacker-Einsätze, die etwa auch Angriffe auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur ermöglichen sollen. Das geht nach Recherchen eines Journalistenteams des "Spiegel", "ZDF", der "Süddeutschen Zeitung" sowie weiteren internationalen Medien aus einem Datenleak des russischen Sicherheitsapparats hervor.

Einspruch gegen Erdogans Kandidatur abgelehnt

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan darf trotz Protest der Opposition bei den Präsidentenwahlen am 14. Mai antreten. Die türkische Wahlbehörde lehnte am Donnerstag einen entsprechenden Einspruch der Opposition ab. Erdogans Kandidatur sei mit dem Gesetz vereinbar. Mehrere Oppositionsparteien hatten zuvor Einspruch gegen Erdogans Kandidatur erhoben. Sie argumentierten, diese sei verfassungswidrig, weil Erdogan bereits zwei Mal zum Präsidenten gewählt worden sei.

