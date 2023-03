Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Finnland nach türkischer Zustimmung vor NATO-Beitritt

Istanbul/Helsinki - Der Weg Finnlands in die NATO ist endgültig frei. Als letztes Mitglied stimmte am späten Donnerstagabend auch die Türkei für den Beitritt des nordischen Landes zu dem Verteidigungsbündnis. Eine breite Mehrheit im türkischen Parlament votierte für die Aufnahme - damit fehlen jetzt nur noch Formalitäten, ehe Finnland demnächst schon 31. NATO-Mitglied werden kann. 28 der 30 NATO-Länder hatten schon vor längerer Zeit dafür gestimmt, Ungarn am Montag.

Einigung zwischen SPÖ und ÖVP in Kärnten in Sicht

Klagenfurt - SPÖ und ÖVP werden am Freitag voraussichtlich ihre Koalitionsverhandlungen in Kärnten abschließen und eine Einigung für eine Zusammenarbeit in der neuen Landesregierung verkünden. Zu Mittag ist noch eine Runde mit allen Verhandlern geplant, anschließend sollen Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber die Eckpunkte der geplanten Zusammenarbeit präsentieren. Für 16.00 Uhr wurden die Parteigremien einbestellt, welche die Einigung absegnen müssen.

Charles und Camilla besuchen Hamburg

Hamburg - Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla setzen am Freitag ihren dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland fort. Am Vormittag wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender mit einem regulären ICE der Deutschen Bahn von Berlin nach Hamburg fahren. Erster Besuchspunkt dort: das Denkmal "Kindertransport - der letzte Abschied".

16 Verletzte bei gewaltiger Explosion in Eschweiler

Eschweiler - Eine gewaltige Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus hat in der deutschen Stadt Eschweiler am Donnerstagabend 16 Menschen verletzt. Zwei von ihnen, darunter ein wenige Wochen alter Säugling, schweben in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher in Aachen am Freitagmorgen berichtete. Vier weitere Menschen wurden schwer verwundet, zehn wurden als leicht verletzt eingestuft. Polizei und Feuerwehr gingen von einer Gas-Explosion in dem mehrstöckigen Haus aus.

Erdbeben der Magnitude 4.2 in Gloggnitz

Gloggnitz - Im Raum Gloggnitz in Niederösterreich hat sich am Donnerstag um 22.26 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 4.2 ereignet. Laut dem Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria wurden die Erschütterungen in weiten Teilen Ostösterreichs von der Bevölkerung "deutlich verspürt". Im Bereich des Epizentrums sind leichte Gebäudeschäden möglich.

Nehammer will Sozialleistungs-Kürzungen "andiskutieren"

Wien/Stockholm/Kopenhagen - Bundeskanzler Karl Nehammer will - wie in seiner Rede angekündigt - den Erhalt von Sozialleistungen an Bedingungen knüpfen. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten sollen. Versicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen davon nicht betroffen sein. Innerhalb der Koalition mit den Grünen will er das Vorhaben zumindest "andiskutieren", wie Nehammer am Rande einer Reise nach Dänemark sagte.

