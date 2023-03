Unbekannter auf offener Straße in OÖ niedergestochen

Marchtrenk - Ein Mann ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf offener Straße niedergestochen worden. Zwei Verdächtige, die in der Nähe des Schwerverletzten gesehen wurden, flüchteten. Nach ihnen lief am Vormittag eine Großfahndung. Ob sie etwas mit dem Überfall zu tun haben, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Auch die Identität des Opfers war unbekannt.

Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat eine zweite Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Der Pontifex wird derzeit wegen einer Bronchitis behandelt und erhalte über Infusionen Antibiotikum, berichteten die Ärzte. Der Papst habe sich "gut erholt", die geplante Behandlung wird fortgesetzt, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstagabend.

Finnland nach türkischer Zustimmung vor NATO-Beitritt

Istanbul/Helsinki - Der Weg Finnlands in die NATO ist endgültig frei. Als letztes Mitglied stimmte am späten Donnerstagabend auch die Türkei für den Beitritt des nordischen Landes zu dem Verteidigungsbündnis. Eine breite Mehrheit im türkischen Parlament votierte für die Aufnahme - damit fehlen jetzt nur noch Formalitäten, ehe Finnland demnächst schon 31. NATO-Mitglied werden kann. 28 der 30 NATO-Länder hatten schon vor längerer Zeit dafür gestimmt, Ungarn am Montag.

Einigung zwischen SPÖ und ÖVP in Kärnten in Sicht

Klagenfurt - SPÖ und ÖVP werden am Freitag voraussichtlich ihre Koalitionsverhandlungen in Kärnten abschließen und eine Einigung für eine Zusammenarbeit in der neuen Landesregierung verkünden. Zu Mittag ist noch eine letzte Runde mit allen Verhandlern geplant, anschließend werden Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber um 14.30 Uhr vor die Presse treten - ein offizielles Aviso an die Medien wurde Freitagfrüh versendet.

Nehammer will Sozialleistungs-Kürzungen "andiskutieren"

Wien/Stockholm/Kopenhagen - Bundeskanzler Karl Nehammer will - wie in seiner Rede angekündigt - den Erhalt von Sozialleistungen an Bedingungen knüpfen. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten. Versicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen davon nicht betroffen sein. Innerhalb der Koalition mit den Grünen will er das Vorhaben zumindest "andiskutieren", wie Nehammer am Rande einer Reise nach Dänemark sagte.

Erdbeben der Magnitude 4,2 im Bezirk Neunkirchen

Gloggnitz - Im Raum Gloggnitz im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen ist am Donnerstag ein Erdbeben der Magnitude 4,2 registriert worden. Der Erdstoß von 22.26 Uhr wurde nach Angaben der Geosphere Austria in weiten Teilen Ostösterreichs "deutlich verspürt". Diese Einschätzung bestätigten auch Berichte aus der Bevölkerung. Im Bereich des Epizentrums sind leichte Gebäudeschäden möglich.

EU-Mitgliedschaft für Österreicher zunehmend wichtiger

Linz - Die Bedeutung der EU nimmt in den Augen der österreichischen Bevölkerung weiter zu. Aktuell ist für 60 Prozent die Mitgliedschaft zumindest wichtig. Knapp jeder Zweite sieht eher Vorteile als Nachteile aus dem Beitritt. Allerdings wird auch Aufholbedarf diagnostiziert, besonders bei den Themen politische Führung und erneuerbare Energien. Das ist das Freitag veröffentlichte Ergebnis einer Meinungsumfrage des Linzer IMAS-Institutes bei 1.039 Personen über 16 Jahren.

