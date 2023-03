Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Details wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Ein Mann ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden. Er ist wenig später im Spital gestorben. Zwei Verdächtige, die in der Nähe des Opfers gesehen worden waren, wurden am Vormittag geschnappt. Einer von wurde in Linz, der andere in einem Lokal in Marchtrenk festgenommen, so eine Polizeisprecherin.

Experten: Rascher RBI-Rückzug aus Russland unwahrscheinlich

Wien/Moskau - Bei der Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International am Donnerstag hat RBI-Chef Johann Strobl angekündigt, dass sich die RBI um einen Verkauf oder eine Abspaltung ihres Russlandgeschäfts bemühen will. "Beide Optionen sind relativ unrealistisch", meinte Kleinanlegervertreter Florian Beckermann dazu im Ö1-"Morgenjournal". "Vor Ende des Jahres ist da sicherlich nichts zu machen", schätzt auch wiiw-Direktor Mario Holzner.

Inflation im März deutlich unter 10-Prozent-Marke gefallen

Wien - Die Teuerung ist im März voraussichtlich wieder deutlich unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Die Inflationsrate dürfte auf 9,1 Prozent zurückgegangen sein und damit auf den niedrigsten Wert seit Juni 2022, zeigen Berechnungen der Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung. Im Februar hatte die Teuerung noch 10,9 Prozent betragen, im Jänner 11,2 Prozent.

Weiterhin Vermisste nach Brand auf philippinischer Fähre

Manila - Nach dem verheerenden Brand auf einer Passagierfähre im Süden der Philippinen werden nach Behördenangaben noch immer sieben Menschen vermisst. Die Zahl der Toten sei bis Freitagmorgen (Ortszeit) auf 29 gestiegen, sagte ein Sprecher der Küstenwache. Die "MV Lady Mary Joy 3" hatte am späten Mittwochabend in der Nähe von Baluk-Baluk Island rund 880 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila Feuer gefangen.

Einigung zwischen SPÖ und ÖVP in Kärnten in Sicht

Klagenfurt - SPÖ und ÖVP werden am Freitag voraussichtlich ihre Koalitionsverhandlungen in Kärnten abschließen und eine Einigung für eine Zusammenarbeit in der neuen Landesregierung verkünden. Zu Mittag ist noch eine letzte Runde mit allen Verhandlern geplant, anschließend werden Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber um 14.30 Uhr vor die Presse treten - ein offizielles Aviso an die Medien wurde Freitagfrüh versendet.

Nehammer will Sozialleistungs-Kürzungen "andiskutieren"

Wien/Stockholm/Kopenhagen - Bundeskanzler Karl Nehammer will - wie in seiner Rede angekündigt - den Erhalt von Sozialleistungen an Bedingungen knüpfen. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten. Versicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen davon nicht betroffen sein. Innerhalb der Koalition mit den Grünen will er das Vorhaben zumindest "andiskutieren", wie Nehammer am Rande einer Reise nach Dänemark sagte.

Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat eine zweite Nacht in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" verbracht. Der Pontifex wird derzeit wegen einer Bronchitis behandelt und erhalte über Infusionen Antibiotikum, berichteten die Ärzte. Der Papst habe sich "gut erholt", die geplante Behandlung wird fortgesetzt, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstagabend.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red