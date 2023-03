Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Diese dürfte nächste Woche erfolgen. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Ein Mann ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden. Er ist wenig später im Spital gestorben. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, wurde vorerst nicht gefunden. Zwei Verdächtige, die in der Nähe des Opfers gesehen worden waren, wurden bereits am Vormittag geschnappt. Einer von ihnen wurde in Linz, der andere in einem Lokal in Marchtrenk festgenommen, so eine Polizeisprecherin.

Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Minsk - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag in einer Ansprache an sein Volk zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme, so Lukaschenko. Wenn die russische Führung das Risiko eines Zusammenbruchs des Landes sehe, würde es seine "fürchterlichsten" Waffen zum Einsatz bringen, zitierte Reuters den belarussischen Diktator.

Energie- und Antiteuerungshilfen drücken auf Staatshaushalt

Wien - Im Jahr 2022 betrug Österreichs öffentliches Defizit 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. 14,3 Mrd. Euro (nach 23,5 Mrd. Euro im Jahr 2021) - allein auf Energie- und Antiteuerungsausgaben entfielen davon 9,9 Mrd. Euro. Wie es in einer Pressekonferenz der Statistik Austria am Freitag weiter hieß, erhöhte sich der öffentliche Schuldenstand 2022 um 16,4 Mrd. Euro auf 350,8 Mrd. zu Jahresende. Trotzdem fiel die Schuldenquote.

SPÖ-Kandidaten stehen erst kurz vor Ostern fest

Wien - Die Anwärter für Vorsitz und Spitzenkandidatur der SPÖ müssen bis heute Mittag ihre Unterlagen einreichen. Zentral ist, dass zusätzlich zu einer Art Motivationsschreiben auch 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern mitzuliefern sind. Einsendeschluss online ist 12 Uhr, für briefliche Sendungen gilt der Poststempel. Wegen letzterem wird auch noch länger nicht feststehen, wer tatsächlich kandidieren kann.

Finnland tritt der NATO "in den kommenden Tagen" bei

Istanbul/Helsinki - Finnland wird der NATO innerhalb weniger Tage beitreten. "Alle 30 NATO-Verbündeten haben das Beitrittsprotokoll inzwischen ratifiziert", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag. "Finnland wird unserer Allianz in den kommenden Tagen offiziell beitreten." Das türkische Parlament hatte den finnischen Beitritt am Donnerstagabend abgesegnet. Schweden, das ebenfalls ein Beitrittsgesuch gestellt hatte, wartet noch auf das Plazet der Türkei und Ungarns.

Papst soll am Samstag Krankenhaus verlassen - Medien

Vatikanstadt - Der an einem Atemwegsinfekt erkrankte Papst Franziskus soll am morgigen Samstag das Spital verlassen. Dies berichten italienische Medien am Freitag. So soll er der Messe am Palmsonntag beiwohnen, sie aber weder zelebrieren noch an der Prozession mit den Kardinälen teilnehmen. Die Messe zum Beginn der Osterwoche werde Kardinal Leonardo Sandri, stellvertretender Dekan des Kardinalskollegiums, leiten.

Nehammer will Sozialleistungs-Kürzungen "andiskutieren"

Wien/Stockholm/Kopenhagen - Bundeskanzler Karl Nehammer will - wie in seiner Rede angekündigt - den Erhalt von Sozialleistungen an Bedingungen knüpfen. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten. Versicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen davon nicht betroffen sein. Innerhalb der Koalition mit den Grünen will er das Vorhaben zumindest "andiskutieren", wie Nehammer am Rande einer Reise nach Dänemark sagte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red