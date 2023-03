Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Diese dürfte nächste Woche erfolgen. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

SPÖ und ÖVP starteten letzte Verhandlungsrunde in Kärnten

Klagenfurt - Im SPÖ-Klub im Klagenfurter Landhaus hat am Freitag um 12.30 Uhr die vorerst letzte Koalitionsverhandlungs-Gesprächsrunde mit allen 22 Verhandlern von SPÖ und ÖVP begonnen. Für 14.30 Uhr ist ein gemeinsames Pressestatement der Parteichefs Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) geplant. Erwartet wurde, dass die beiden dann eine Einigung auf die Fortführung der gemeinsamen Koalition sowie die Eckpunkte der neuerlichen Zusammenarbeit präsentieren.

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Ein Mann ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden. Er ist wenig später im Spital gestorben. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, wurde vorerst nicht gefunden. Zwei Verdächtige, die in der Nähe des Opfers gesehen worden waren, wurden bereits am Vormittag geschnappt. Einer von ihnen wurde in Linz, der andere in einem Lokal in Traun festgenommen, so eine Polizeisprecherin.

2021/2022 erfolgte "Rekordschmelze" der Gletscher

Innsbruck - Das in einigen Jahrzehnten nicht mehr existierende "Ewige Eis" hat in der Periode 2021/2022 eine "Rekordschmelze" hinnehmen müssen. Wie aus dem jährlichen Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) hervorging, wurde ein durchschnittlicher Längenverlust von minus 28,7 Meter verzeichnet. Die Gründe dafür waren hohe Temperaturen sowie geringe Niederschlagsmengen. Die ÖAV-Verantwortlichen forderten daher die Politik zum Handeln auf.

Selenskyj erinnert in Butscha an Massaker vor einem Jahr

Berlin - Zum Jahrestag des Massakers von Butscha hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die ukrainische Kleinstadt gemeinsam mit europäischen Kollegen besucht. "Das russische Übel wird erliegen", sagte er am Freitag im Beisein der Regierungschefs aus Kroatien, Slowenien und der Slowakei sowie der Präsidentin der Republik Moldau. "Der Kampf für die Begründung der freien Welt findet in der Ukraine statt. Wir werden siegen, das ist sicher", sagte der ukrainische Präsident.

Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Minsk - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag in seiner jährlichen Ansprache vor Abgeordneten und Regierungsvertretern zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme. "Wenn die russische Führung davon ausgeht, dass durch die Situation ein Zerfall Russlands droht, wird sie die schrecklichste Waffe einsetzen", so Lukaschenko.

Italien stoppt Text-Roboter ChatGPT aus Datenschutzgründen

Rom - Der populäre Text-Roboter ChatGPT wird in Italien gesperrt, bis die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Dies beschloss die italienische Behörde für den Schutz personenbezogener Daten am Freitag mit sofortiger Wirkung. Konkret wurde die Einschränkung der Verarbeitung von Daten italienischer Nutzer durch OpenAI verfügt, jene US-Unternehmen, das die Plattform ChatGPT entwickelt hat und verwaltet. Gleichzeitig leitete die Behörde eine Voruntersuchung ein.

Finnland tritt der NATO "in den kommenden Tagen" bei

Istanbul/Helsinki - Finnland wird der NATO innerhalb weniger Tage beitreten. "Alle 30 NATO-Verbündeten haben das Beitrittsprotokoll inzwischen ratifiziert", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag. "Finnland wird unserer Allianz in den kommenden Tagen offiziell beitreten." Das türkische Parlament hatte den finnischen Beitritt am Donnerstagabend abgesegnet. Schweden, das ebenfalls ein Beitrittsgesuch gestellt hatte, wartet noch auf das Plazet der Türkei und Ungarns.

