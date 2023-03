Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Diese dürfte nächste Woche erfolgen. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

SPÖ und ÖVP starteten letzte Verhandlungsrunde in Kärnten

Klagenfurt - Im SPÖ-Klub im Klagenfurter Landhaus hat am Freitag um 12.30 Uhr die vorerst letzte Koalitionsverhandlungs-Gesprächsrunde mit allen 22 Verhandlern von SPÖ und ÖVP begonnen. Für 14.30 Uhr ist ein gemeinsames Pressestatement der Parteichefs Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) geplant. Erwartet wurde, dass die beiden dann eine Einigung auf die Fortführung der gemeinsamen Koalition sowie die Eckpunkte der neuerlichen Zusammenarbeit präsentieren.

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Ein Mann ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden. Er ist wenig später im Spital gestorben. Die Tatwaffe, vermutlich ein Messer, wurde vorerst nicht gefunden. Zwei Verdächtige, die in der Nähe des Opfers gesehen worden waren, wurden bereits am Vormittag geschnappt. Einer von ihnen wurde in Linz, der andere in einem Lokal in Traun festgenommen, so eine Polizeisprecherin.

2021/2022 erfolgte "Rekordschmelze" der Gletscher

Innsbruck - Das in einigen Jahrzehnten nicht mehr existierende "Ewige Eis" hat in der Periode 2021/2022 eine "Rekordschmelze" hinnehmen müssen. Wie aus dem jährlichen Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) hervorging, wurde ein durchschnittlicher Längenverlust von minus 28,7 Meter verzeichnet. Die Gründe dafür waren hohe Temperaturen sowie geringe Niederschlagsmengen. Die ÖAV-Verantwortlichen forderten daher die Politik zum Handeln auf.

Papst verlässt Krankenhaus am Samstag

Vatikanstadt - Der an einem Atemwegsinfekt erkrankte Papst Franziskus wird am morgigen Samstag das Spital verlassen. Es wird erwartet, dass er am Samstag in den Vatikan zurückkehrt, sobald die Ergebnisse der letzten, am Freitag durchgeführten Untersuchungen vorliegen, teilte Papst-Sprecher Matteo Bruni mit. Der 86-jährige Pontifex wird somit der Messe am Palmsonntag beiwohnen, sie aber weder zelebrieren noch an der Prozession mit den Kardinälen teilnehmen, sagte Bruni.

Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Minsk - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag in seiner jährlichen Ansprache vor Abgeordneten und Regierungsvertretern zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme. "Wenn die russische Führung davon ausgeht, dass durch die Situation ein Zerfall Russlands droht, wird sie die schrecklichste Waffe einsetzen", so Lukaschenko.

SPÖ-Kandidaten stehen erst kurz vor Ostern fest

Wien - Die Anwärter für Vorsitz und Spitzenkandidatur der SPÖ haben bis heute Mittag ihre Unterlagen einreichen müssen. Zentral ist, dass zusätzlich zu einer Art Motivationsschreiben auch 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern mitzuliefern sind. Einsendeschluss online war 12 Uhr, für briefliche Sendungen gilt der Poststempel. Hans Peter Doskozil reichte 440 Erklärungen ein, Andreas Babler mehr als 2.000.

Charles und Camilla besuchen Hamburg

Hamburg - Am dritten Tag ihres Deutschlandbesuchs sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla in Hamburg angekommen. Sie trafen am Freitag mit einem normalen ICE am Mittag pünktlich am Bahnhof Dammtor ein. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva-Maria begrüßten das Königspaar sowie den deutschen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am Bahnhof Dammtor.

