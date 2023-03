Historische Anklage gegen Trump in Schweigegeldcausa

New York - Donald Trump muss sich - als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA - in einem Strafverfahren verantworten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan teilte am Donnerstagabend (Ortszeit) mit, dass Trumps Anwalt für einen Termin zur Anklageverlesung kontaktiert wurde. Diese dürfte nächste Woche erfolgen. Es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump, der 2024 wieder antreten will, sprach von "politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung".

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Bei dem Mann, der am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden war, handelt es sich um einen 40-Jährigen aus dem Bezirk Linz Land. Er ist an den Folgen mehrerer Messerstiche wenig später im Spital gestorben. Die Tatwaffe wurde vorerst nicht gefunden, so die Polizei. Zwei Verdächtige, ein 40-Jähriger und ein 19-Jähriger, wurden bereits am Vormittag geschnappt, ihre Einvernahme dauerte am Nachmittag noch an.

2021/2022 erfolgte "Rekordschmelze" der Gletscher

Innsbruck - Das in einigen Jahrzehnten nicht mehr existierende "Ewige Eis" hat in der Periode 2021/2022 eine "Rekordschmelze" hinnehmen müssen. Wie aus dem jährlichen Gletscherbericht des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) hervorging, wurde ein durchschnittlicher Längenverlust von minus 28,7 Meter verzeichnet. Die Gründe dafür waren hohe Temperaturen sowie geringe Niederschlagsmengen. Die ÖAV-Verantwortlichen forderten daher die Politik zum Handeln auf.

Masterplan Güterverkehr 2030 hat Lkw im Fokus

Wien - Das Klimaministerium hat heute den Masterplan Güterverkehr 2030 präsentiert. Er ist die Umsetzung des Mobilitätsmasterplans 2030 für den klimaneutralen Güterverkehr und basiert auf drei Säulen: Vermeidung, Verlagerung, Verbesserung. "Die Verbesserung bezieht sich in erster Linie auf den Straßengüterverkehr, indem ein Umstieg auf emissionsfreie Antriebstechnologien forciert wird. Auch für die Luftfracht werden Möglichkeiten zur Dekarbonisierung aufgezeigt", so das Ministerium.

Papst verlässt Krankenhaus am Samstag

Vatikanstadt - Der an einem Atemwegsinfekt erkrankte Papst Franziskus wird am morgigen Samstag das Spital verlassen. Es wird erwartet, dass er am Samstag in den Vatikan zurückkehrt, sobald die Ergebnisse der letzten, am Freitag durchgeführten Untersuchungen vorliegen, teilte Papst-Sprecher Matteo Bruni mit. Der 86-jährige Pontifex wird somit der Messe am Palmsonntag beiwohnen, sie aber weder zelebrieren noch an der Prozession mit den Kardinälen teilnehmen, sagte Bruni.

SPÖ-Chef-Favoriten mit ausreichend Unterstützung

Wien - Das Favoriten-Trio für den SPÖ-Vorsitz hat Freitagmittag fristgerecht die Unterstützungserklärungen für die Mitgliederbefragung abgegeben. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner reichte die Unterstützung von 100 weiblichen Mitgliedern ein, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil 440 großteils von Funktionären aus seinem Bundesland und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler bekam nach Angaben einer Sprecherin mehr als 2.000 Unterstützungserklärungen.

Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Minsk - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag in seiner jährlichen Ansprache vor Abgeordneten und Regierungsvertretern zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme. "Wenn die russische Führung davon ausgeht, dass durch die Situation ein Zerfall Russlands droht, wird sie die schrecklichste Waffe einsetzen", so Lukaschenko.

Selenskyj erinnert in Butscha an Massaker vor einem Jahr

Butscha/Genf - Zum Jahrestag des Massakers von Butscha hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die ukrainische Kleinstadt gemeinsam mit europäischen Kollegen besucht. "Das russische Übel wird erliegen", sagte er am Freitag im Beisein der Regierungschefs aus Kroatien, Slowenien und der Slowakei sowie der Präsidentin der Republik Moldau. "Der Kampf für die Begründung der freien Welt findet in der Ukraine statt. Wir werden siegen, das ist sicher", sagte der ukrainische Präsident.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin schwächer gezeigt. Der Leitindex ATX gab 0,68 Prozent auf 3.197,38 Punkte nach. Damit dürfte die bereits vier Tage andauernde ATX-Gewinnserie ein Ende finden - auf Wochensicht geht sich immer noch ein Plus von derzeit 5,7 Prozent aus. Datenseitig stehen Inflationszahlen aus der Eurozone und den USA im Fokus. Bankaktien gaben nach: Raiffeisen Bank International verloren 2,4 Prozent, Erste Group verloren 1,4 Prozent.

