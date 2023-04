Einigung auf SPÖ-ÖVP-Koalition in Kärnten

Klagenfurt - SPÖ und ÖVP haben sich am Freitag auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Kärntner Landesregierung geeinigt. Das gaben Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber nach der letzten Gesprächsrunde der Verhandlungsteams bekannt. Nach einem einstimmigen Beschluss der Verhandler haben am Nachmittag auch die Landesparteivorstände der beiden Parteien die Einigung jeweils einstimmig abgesegnet.

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Ein 40-Jähriger ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden. Er hat den Angriff nicht überlebt und starb im Spital an den Folgen von zahlreichen Messerstichen. Ein Gleichaltriger gilt als Hauptverdächtiger, er soll laut Polizei bei einer ersten Befragung ein Geständnis abgelegt haben. Der Fahrer des Fluchtautos will nichts mitbekommen haben.

Lange Haftstrafen bei Missbrauchsprozess in Feldkirch

Feldkirch - Die sechs Angeklagten, die sich am Landesgericht Feldkirch zwei Tage lang wegen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Frau verantworten mussten, sind am Freitagabend zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die afghanischen Flüchtlinge im Alter von 23, 26, 29, 36, 52 und 57 Jahren erhielten Haftstrafen im Ausmaß von sieben Jahren (in zwei Fällen), 7,5 Jahren, 8 Jahren, 9 Jahren und 12,5 Jahren. Die Verteidiger erbaten sich Bedenkzeit, die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Südafrikanischer Spitzensportler Pistorius bleibt in Haft

Pretoria - Zehn Jahre nach der Inhaftierung des südafrikanischen Ex-Sprinters Oscar Pistorius wegen Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp ist dem 36-Jährigen eine vorzeitige Haftentlassung verwehrt worden. Der Bewährungsausschuss, der am Freitag in Pistorius' Gefängnis in einem Vorort von Pretoria getagt hatte, habe das Ansinnen des Sportlers abgelehnt, sagte die Anwältin von Steenkamps Eltern. Grund ist laut Behörde ein bürokratischer Fehler: Der Antrag wurde zu früh gestellt.

SPÖ-Chef-Favoriten mit ausreichend Unterstützung

Wien - Das Favoriten-Trio für den SPÖ-Vorsitz hat Freitagmittag fristgerecht die Unterstützungserklärungen für die Mitgliederbefragung abgegeben. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner reichte die Unterstützung von 100 weiblichen Mitgliedern ein, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil 440 großteils von Funktionären aus seinem Bundesland und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler bekam nach Angaben einer Sprecherin mehr als 2.000 Unterstützungserklärungen.

Papst verlässt Krankenhaus am Samstag

Vatikanstadt - Der an einem Atemwegsinfekt erkrankte Papst Franziskus wird am Samstag das Spital verlassen. Es wird erwartet, dass er am Samstag in den Vatikan zurückkehrt, sobald die Ergebnisse der letzten, am Freitag durchgeführten Untersuchungen vorliegen, teilte Papst-Sprecher Matteo Bruni mit. Der 86-jährige Pontifex wird somit der Messe am Palmsonntag beiwohnen, sie aber weder zelebrieren noch an der Prozession mit den Kardinälen teilnehmen, sagte Bruni.

Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Minsk - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme. "Wenn die russische Führung davon ausgeht, dass durch die Situation ein Zerfall Russlands droht, wird sie die schrecklichste Waffe einsetzen", so Lukaschenko. Auch die UNO warnte vor einer Eskalation.

Nehammer will Sozialleistungs-Kürzungen "andiskutieren"

Wien/Stockholm/Kopenhagen - Bundeskanzler Karl Nehammer will - wie in seiner Rede angekündigt - den Erhalt von Sozialleistungen an Bedingungen knüpfen. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten. Versicherungsleistungen wie das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen davon nicht betroffen sein. Innerhalb der Koalition mit den Grünen will er das Vorhaben zumindest "andiskutieren", wie Nehammer am Rande einer Reise nach Dänemark sagte.

