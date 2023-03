Einigung auf SPÖ-ÖVP-Koalition in Kärnten

Klagenfurt - SPÖ und ÖVP haben sich am Freitag auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der Kärntner Landesregierung geeinigt. Das gaben Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber nach der letzten Gesprächsrunde der Verhandlungsteams bekannt. Nach einem einstimmigen Beschluss der Verhandler haben am Nachmittag auch die Landesparteivorstände der beiden Parteien die Einigung jeweils einstimmig abgesegnet.

Mann überlebte Messerattacke auf Straße in OÖ nicht

Marchtrenk - Ein 40-Jähriger ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden. Er hat den Angriff nicht überlebt und starb im Spital an den Folgen von zahlreichen Messerstichen. Ein Gleichaltriger gilt als Hauptverdächtiger, er soll laut Polizei bei einer ersten Befragung ein Geständnis abgelegt haben. Der Fahrer des Fluchtautos will nichts mitbekommen haben.

Lange Haftstrafen bei Missbrauchsprozess in Feldkirch

Feldkirch - Die sechs Angeklagten, die sich am Landesgericht Feldkirch zwei Tage lang wegen des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Frau verantworten mussten, sind am Freitagabend zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die afghanischen Flüchtlinge im Alter von 23, 26, 29, 36, 52 und 57 Jahren erhielten Haftstrafen im Ausmaß von sieben Jahren (in zwei Fällen), 7,5 Jahren, 8 Jahren, 9 Jahren und 12,5 Jahren. Die Verteidiger erbaten sich Bedenkzeit, die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Anklageverlesung gegen laut US-Medien Trump am Dienstag

New York - Die Anklageverlesung gegen den Ex-US-Präsidenten Donald Trump soll übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag in New York stattfinden. Der Termin ist nach Angaben der Sender Fox News und NY1 für 14.15 Uhr (20.15 Uhr MESZ) im Gerichtsgebäude in Manhattan angesetzt. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte Donnerstagabend eine Anklage gegen den Republikaner verkündet. Es geht in dem Fall in New York um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Lukaschenko warnt vor Atomwaffen-Einsatz durch Putin

Minsk/Butscha - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Freitag zu einem sofortigen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine "ohne Vorbedingungen" aufgerufen. Man müsse den Konflikt lösen, bevor es zu einer weiteren Eskalation komme. "Wenn die russische Führung davon ausgeht, dass durch die Situation ein Zerfall Russlands droht, wird sie die schrecklichste Waffe einsetzen", so Lukaschenko. Auch die UNO warnte vor einer Eskalation.

SPÖ verteidigt halbleere Reihen bei Selenskyj-Rede

Wien - SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried verteidigt die schütter besetzten roten Reihen bei der Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament am Donnerstag. Der Vorwurf einer gewissen Russlandfreundlichkeit in der SPÖ sei "sehr abstrus", meinte Leichtfried im APA-Gespräch. Es gebe "gewisse Vorbehalte gegen Veranstaltungen des Nationalratspräsidenten generell", erklärte Leichtfried.

SPÖ-Chef-Favoriten mit ausreichend Unterstützung

Wien - Das Favoriten-Trio für den SPÖ-Vorsitz hat Freitagmittag fristgerecht die Unterstützungserklärungen für die Mitgliederbefragung abgegeben. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner reichte die Unterstützung von 100 weiblichen Mitgliedern ein, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil 440 großteils von Funktionären aus seinem Bundesland und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler bekam nach Angaben einer Sprecherin mehr als 2.000 Unterstützungserklärungen.

