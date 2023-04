Parlamentswahl in Finnland - Drei Parteien mit Siegchancen

Helsinki - Im Bald-NATO-Land Finnland hat Sonntag früh die Parlamentswahl mit völlig offenem Ausgang begonnen. In Umfragen lagen im Vorfeld drei Parteien nahezu gleichauf: Die konservative Nationale Sammlungspartei des früheren Finanzministers Petteri Orpo ging als leichte Favoritin in den Wahlsonntag. Umfragen sahen sie zuletzt nur minimal vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen und den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin.

Schönborn unterstützt Anliegen der Klima-Demonstranten

Wien - Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn unterstützt die Anliegen der Klima-Demonstranten. "Ich kann die Sorgen und die Wut der jungen Menschen Nachempfinden", sagte Schönborn am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Ich bin ein Alt-68er", erinnerte der Kardinal an seine Jugend. Die Anliegen unterstützte er, sagte Schönborn, er betonte aber auch, dass er Gewalt ablehne.

Frau bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten gestorben

Wien - Eine ungefähr 60 Jahre alte Frau ist Sonntagfrüh bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten gestorben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits die gesamte Wohnung in Flammen, das Feuer drohte auf darüberliegende Wohnungen und Balkone überzugreifen. Feuerwehrkräfte retteten 22 durch die Flammen gefährdete Menschen aus dem Wohnhaus - mit Drehleitern und einem Sprungkissen sowie mit Fluchtfilterhauben durch das Stiegenhaus. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Papst feierte Palmsonntagsmesse

Vatikanstadt - Nachdem er am Samstag nach viertägigem Aufenthalt das Krankenhaus "Agostino Gemelli" in Rom verlassen hat, hat Papst Franziskus am Sonntagvormittag die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. Der Papst kam in einem Auto auf den Petersplatz und stieg in der Nähe des Obelisken aus, um vor 60.000 Gläubigen den Ritus der Segnung der Olivenzweige zu vollziehen.

Explosionen in russischem Armeelager in Melitopol

Kiew (Kyjiw) - In einer russischen Militäreinrichtung der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt Melitopol haben sich am Sonntag mehrere Explosionen ereignet. Wie der gewählte Bürgermeister der Stadt, Iwan Fedorow, mitteilte, handelte es sich um eine Eisenbahnremise, die von den Besatzern für Reparaturen und als Treibstoff- und Munitionslager genützt werde. Schon bei einem Angriff am Montag sei das Dach des Lagers beschädigt worden. Dutzende Soldaten seien eliminiert worden, so Federow.

Heuer im Schnitt alle 62 km eine E-Ladestation auf Autobahn

Wien - Durch den Ausbau der E-Ladestationen soll es heuer durchschnittlich alle 62 Kilometer Lademöglichkeiten auf Österreichs Autobahnen geben. Insgesamt sind es aktuell 220 Ladepunkte. Ziel ist bis 2035 mindestens 1.500 Ladepunkte am ASFINAG-Netz bereit zu stellen, rechnete heute Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor. Im gesamten E-Ladenetz verfüge das Land aktuell über insgesamt 15.663 E-Ladepunkte.

Sechs Mio. Euro aus Österreich für türkische Erdbebenopfer

Wien/Gaziantep - Österreich unterstützt den Soforthilfefonds des Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) mit sechs Millionen Euro, um den Menschen in der türkischen Erdbebenregion zu helfen. Dafür seien Gelder aus dem Sondertopf für internationale Nahrungsmittelhilfe bereitgestellt worden, kündigte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung am Samstag an. Totschnig war am Dienstag in die Türkei gereist und hatte am Mittwoch die Erdbebenregion besucht.

UBS-Credit-Suisse: Abbau von bis zu 30 Prozent der Stellen

Genf - Zwei Wochen nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS beziffert eine Schweizer Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise einen möglicherweise bevorstehenden Stellenabbau. Zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen der kombinierten UBS-CS sollten wegfallen, meldete der "Tages-Anzeiger" am Sonntag und berief sich dabei auf einen hochrangigen UBS-Manager.

