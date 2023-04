Mehrere Tote durch russischen Beschuss von Kleinstadt

Kiew (Kyjiw) - Mehrere Zivilisten sind am Sonntag durch russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka getötet worden. Wie Präsidentenberater Andrij Jermak auf Twitter mitteilte, wurden 16 Wohnblöcke, acht Häuser, ein Kindergarten und ein Verwaltungsgebäude in der Kleinstadt beschädigt. Sechs Menschen seien gestorben, acht weitere verletzt worden. Indes gab es in einer russischen Militäreinrichtung der strategisch bedeutenden Stadt Melitopol mehrere Explosionen.

RH will Rückzahlung von Corona-Strafen in NÖ prüfen

Wien/St. Pölten - Der Rechnungshof wird den von der neuen niederösterreichischen Landesregierung angekündigten Fonds zur Rückzahlung von verfassungswidrigen Corona-Strafen prüfen. Das kündigt RH-Präsidentin Margit Kraker in Interviews für die Sonntag-Ausgaben der "Kronen-Zeitung" und der "Kleinen Zeitung" an: "Der Rechnungshof wird sich diesen Fonds anschauen."

U-Haft nach tödlicher Messerattacke in OÖ

Marchtrenk - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 40-jährigen Mann in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) am Freitag ist am Sonntag über den mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft verhängt worden. "Es besteht Verdunkelungs-, Tatbegehungs-, Tatausführungs- und Fluchtgefahr", teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels, Silke Enzlmüller, der APA mit. Ermittelt werde nicht nur wegen des Verbrechens des Mordes, sondern auch wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung.

Papst feierte Palmsonntagsmesse

Vatikanstadt - Nachdem er am Samstag nach viertägigem Aufenthalt das Krankenhaus "Agostino Gemelli" in Rom verlassen hat, hat Papst Franziskus am Sonntagvormittag die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. Der Papst kam in einem Auto auf den Petersplatz und stieg in der Nähe des Obelisken aus, um vor 60.000 Gläubigen den Ritus der Segnung der Olivenzweige zu vollziehen.

UBS-Credit-Suisse: Abbau von bis zu 30 Prozent der Stellen

Genf - Zwei Wochen nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS beziffert eine Schweizer Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreise einen möglicherweise bevorstehenden Stellenabbau. Zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen der kombinierten UBS-CS sollten wegfallen, meldete der "Tages-Anzeiger" am Sonntag und berief sich dabei auf einen hochrangigen UBS-Manager.

Schönborn unterstützt Anliegen der Klima-Demonstranten

Wien - Der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn unterstützt die Anliegen der Klima-Demonstranten. "Ich kann die Sorgen und die Wut der jungen Menschen Nachempfinden", sagte Schönborn am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Ich bin ein Alt-68er", erinnerte der Kardinal an seine Jugend. Die Anliegen unterstützte er, sagte Schönborn, er betonte aber auch, dass er Gewalt ablehne.

Frau bei Zimmerbrand in Wien-Favoriten gestorben

Wien - Eine ungefähr 60 Jahre alte Frau ist Sonntagfrüh bei einem Zimmerbrand in Wien-Favoriten gestorben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits die gesamte Wohnung in Flammen, das Feuer drohte auf darüberliegende Wohnungen und Balkone überzugreifen. Feuerwehrkräfte retteten 22 durch die Flammen gefährdete Menschen aus dem Wohnhaus - mit Drehleitern und einem Sprungkissen sowie mit Fluchtfilterhauben durch das Stiegenhaus. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Vier Tourengeher in Norditalien von Lawinen getötet

Aosta - In der Südtiroler Region Vinschgau sind am Sonntag zwei Skitourengeher bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Nach Angaben des Südtiroler Sanitätsbetriebs wurde eine weitere Person schwer verletzt, vier Wintersportler kamen mit leichten Verletzungen davon. Zwei italienische Tourengeher, die seit Samstag im Gebiet der Valtournenche im norditalienischen Aostatal vermisst waren, sind am Sonntagvormittag ebenfalls tot geborgen worden, berichteten italienische Medien.

