Mehrere Tote durch russischen Beschuss von Kleinstadt

Kiew (Kyjiw) - Mehrere Zivilisten sind am Sonntag durch russischen Beschuss der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka getötet worden. Wie Präsidentenberater Andrij Jermak auf Twitter mitteilte, wurden 16 Wohnblöcke, acht Häuser, ein Kindergarten und ein Verwaltungsgebäude in der Kleinstadt beschädigt. Sechs Menschen seien gestorben, acht weitere verletzt worden. Indes gab es in einer russischen Militäreinrichtung der strategisch bedeutenden Stadt Melitopol mehrere Explosionen.

Blinken spricht mit Lawrow wegen inhaftierten US-Journalist

Moskau/Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat in einem seltenen direkten Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow die sofortige Freilassung eines zuletzt inhaftierten amerikanischen Journalisten verlangt. Das US-Außenministerium teilte mit, Blinken und Lawrow hätten am Sonntag telefoniert. Zuvor hatten russische Agenturen unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau von dem Gespräch berichtet.

Lercher unterstützt Doskozil

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat bei seinem Anlauf auf den SPÖ-Vorsitz bekannte, wenn auch nicht überraschende Unterstützung bekommen. Max Lercher, Bundesgeschäftsführer unter Christian Kern, outete sich in einem Social Media-Video Sonntagnachmittag als Wähler Doskozils. Davor hatte auch die niederösterreichische Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim in der ORF-Sendung "Hohes Haus" angekündigt, für den Landeshauptmann zu stimmen.

Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt zu Credit-Suisse

Genf - Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die Großbank UBS Ermittlungen eingeleitet. "Die Bundesanwaltschaft hat die Medienberichterstattung über die Vorgänge der vergangenen Tage rund um die CS zur Kenntnis genommen und eine Lagebeurteilung mit allen involvierten internen Bereichen vorgenommen", teilte die Behörde am Sonntag mit.

Israels Regierung treibt Nationalgarde voran

Tel Aviv - Israel kommt trotz einer ausgesetzten Justizreform nicht zur Ruhe. Am Sonntag ebnete die Regierung den Weg zur Gründung einer Nationalgarde, die dem rechtsextremen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir unterstellt werden könnte. Zur Finanzierung des umstrittenen Vorhabens genehmigte die Regierung, die Budgets aller Ministerien zu kürzen. Unterdessen gingen erneut Hunderttausende Menschen landesweit auf die Straßen, um gegen die geplante Justizreform zu protestieren.

Ölallianz OPEC+ drosselt überraschend die Ölproduktion

Riad - Die Öl-Allianz Opec+ hat eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Von Mai an dürfte die Produktion damit um rund eine Million Barrel (117,35 Mio. l) pro Tag niedriger ausfallen. Saudi-Arabien führte das Kartell am Sonntag mit einer geplanten Förderkürzung von 500.000 Barrel pro Tag an. Das saudische Energieministerium erklärte, es handle sich um eine "freiwillige Kürzung", schreibt die saudische Presseagentur.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red