Konservative erklären sich zu Wahlsiegern in Finnland

Helsinki - Der Konservative Petteri Orpo hat seine Partei zur Gewinnerin der Parlamentswahl in Finnland erklärt. "Wisst ihr was? Das war ein großer Sieg", sagte der Chef der bisher oppositionellen Nationalen Sammlungspartei am späten Sonntagabend vor jubelnden Anhängern in Helsinki. Orpos Partei lag nach Auszählung von 96,8 Prozent der Stimmen bei 48 der 200 Mandate. Auf Platz zwei lagen die rechtspopulistischen Die Finnen mit 46 Mandaten. Die Sozialdemokraten kommen auf 43 Mandate.

Weiter schwere Kämpfe in der Ostukraine

Kiew (Kyjiw) - Russische Angreifer und ukrainische Verteidiger haben sich am Sonntag erneut schwere Kämpfe im Osten der Ukraine geliefert. Im Mittelpunkt der Gefechte lagen einmal mehr die Ortschaften Liman, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka, wie der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht mitteilte. Insgesamt seien im Laufe des Tages rund 50 russische Angriffe abgewehrt worden.

Blinken spricht mit Lawrow wegen inhaftierten US-Journalist

Moskau/Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat in einem seltenen direkten Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow die sofortige Freilassung eines zuletzt inhaftierten amerikanischen Journalisten verlangt. Das US-Außenministerium teilte mit, Blinken und Lawrow hätten am Sonntag telefoniert. Zuvor hatten russische Agenturen unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau von dem Gespräch berichtet.

Kriegsverbrecher-Prozess gegen Kosovos Ex-Staatschef beginnt

Den Haag - Vor dem Sondertribunal in Den Haag beginnt am Montag der Prozess gegen den kosovarischen Ex-Präsidenten Hashim Thaci und drei weitere frühere Kommandanten der Befreiungsarmee des Kosovo (UCK). Thaci und den drei Mitangeklagten werden fast hundert Morde sowie Verschleppung, Verfolgung und Folter vorgeworfen.

Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt zu Credit-Suisse

Genf - Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die Großbank UBS Ermittlungen eingeleitet. "Die Bundesanwaltschaft hat die Medienberichterstattung über die Vorgänge der vergangenen Tage rund um die CS zur Kenntnis genommen und eine Lagebeurteilung mit allen involvierten internen Bereichen vorgenommen", teilte die Behörde am Sonntag mit.

Lercher unterstützt Doskozil

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat bei seinem Anlauf auf den SPÖ-Vorsitz bekannte, wenn auch nicht überraschende Unterstützung bekommen. Max Lercher, Bundesgeschäftsführer unter Christian Kern, outete sich in einem Social Media-Video Sonntagnachmittag als Wähler Doskozils. Davor hatte auch die niederösterreichische Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim in der ORF-Sendung "Hohes Haus" angekündigt, für den Landeshauptmann zu stimmen.

Israels Regierung treibt Nationalgarde voran

Tel Aviv - Israel kommt trotz einer ausgesetzten Justizreform nicht zur Ruhe. Am Sonntag ebnete die Regierung den Weg zur Gründung einer Nationalgarde, die dem rechtsextremen Polizeiminister Itamar Ben-Gvir unterstellt werden könnte. Zur Finanzierung des umstrittenen Vorhabens genehmigte die Regierung, die Budgets aller Ministerien zu kürzen. Unterdessen gingen erneut Hunderttausende Menschen landesweit auf die Straßen, um gegen die geplante Justizreform zu protestieren.

red