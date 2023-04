Wagner-Truppen erklären Einnahme von Bachmut

Bachmut - Die Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die heftig umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut "im rechtlichen Sinne" erobert. "Im rechtlichen Sinne ist Bachmut eingenommen worden", teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Zuvor hatte die ukrainische Armee angegeben, Bachmut weiterhin zu "halten". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte jedoch eine "schwierige" Lage ein.

Blinken spricht mit Lawrow wegen inhaftierten US-Journalist

Moskau/Washington - US-Außenminister Antony Blinken hat in einem seltenen direkten Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow die sofortige Freilassung eines zuletzt inhaftierten amerikanischen Journalisten verlangt. Das US-Außenministerium teilte mit, Blinken und Lawrow hätten am Sonntag telefoniert. Zuvor hatten russische Agenturen unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau von dem Gespräch berichtet.

Konservative gewinnen Wahl in Finnland

Helsinki - Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) sind nach der Wahl in Finnland nicht mehr stärkste Kraft im Parlament. Trotz Zugewinnen bei der Wahl am Sonntag kam die Partei nach vorläufiger Auszählung aller Wählerstimmen nur auf Rang drei hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Die Konservativen des früheren Finanzministers Petteri Orpo holten mit 48 der 200 Mandate einen knappen Wahlsieg.

Trump will am Dienstag vor Gericht erscheinen

Washington - Nach der beispiellosen Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump will der 76-Jährige Dienstagfrüh (Ortszeit) vor Gericht in New York erscheinen. Das kündigte er in der Nacht auf Montag über das von ihm mitbegründete Online-Netzwerk Truth Social an. Er werde sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida am Montag um 12.00 Uhr mittags (Ortszeit) verlassen. "Am Dienstagmorgen werde ich, glaubt es oder nicht, ins Gerichtsgebäude gehen. Das ist nicht Amerika, wie es sein sollte!"

Kriegsverbrecher-Prozess gegen Kosovos Ex-Staatschef beginnt

Den Haag - Vor dem Sondertribunal in Den Haag beginnt am Montag der Prozess gegen den kosovarischen Ex-Präsidenten Hashim Thaci und drei weitere frühere Kommandanten der Befreiungsarmee des Kosovo (UCK). Thaci und den drei Mitangeklagten werden fast hundert Morde sowie Verschleppung, Verfolgung und Folter vorgeworfen.

Lercher unterstützt Doskozil

Wien - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat bei seinem Anlauf auf den SPÖ-Vorsitz bekannte, wenn auch nicht überraschende Unterstützung bekommen. Max Lercher, Bundesgeschäftsführer unter Christian Kern, outete sich in einem Social Media-Video Sonntagnachmittag als Wähler Doskozils. Davor hatte auch die niederösterreichische Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim in der ORF-Sendung "Hohes Haus" angekündigt, für den Landeshauptmann zu stimmen.

Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt zu Credit-Suisse

Genf - Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse (CS) durch die Großbank UBS Ermittlungen eingeleitet. "Die Bundesanwaltschaft hat die Medienberichterstattung über die Vorgänge der vergangenen Tage rund um die CS zur Kenntnis genommen und eine Lagebeurteilung mit allen involvierten internen Bereichen vorgenommen", teilte die Behörde am Sonntag mit.

