Konservative gewinnen Wahl in Finnland

Helsinki - Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) sind nach der Wahl in Finnland nicht mehr stärkste Kraft im Parlament. Trotz Zugewinnen bei der Wahl am Sonntag kam die Partei nach vorläufiger Auszählung aller Wählerstimmen nur auf Rang drei hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Die Konservativen des früheren Finanzministers Petteri Orpo holten mit 48 der 200 Mandate einen knappen Wahlsieg.

Wagner-Truppen erklären Einnahme von Bachmut

Bachmut - Die Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die heftig umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut "im rechtlichen Sinne" erobert. "Im rechtlichen Sinne ist Bachmut eingenommen worden", teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Zuvor hatte die ukrainische Armee angegeben, Bachmut weiterhin zu "halten". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte jedoch eine "schwierige" Lage ein.

Deutscher Vizekanzler Habeck in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Der Politiker kam Montagfrüh mit einer kleinen Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter in der Hauptstadt Kiew an. Themen der Reise sind der Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine und die Zusammenarbeit im Energiebereich. Sinn der Reise sei, dass die Ukraine ein klares Zeichen bekomme, sagte Habeck bei seiner Ankunft am Bahnhof in Kiew.

Bluttat mit einem Todesopfer im Bezirk Gänserndorf

Strasshof - In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt worden. Eine Person ist dabei nach Polizeiangaben getötet worden, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Es soll sich um einen Vorfall innerhalb einer Familie handeln. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

In Armut lebende Familien im Winter noch stärker belastet

Wien - 368.000 Kinder und Jugendliche sind laut Daten der Statistik Austria von 2021 von Armut und Ausgrenzung betroffen. Die Teuerung und der Winter sorgten für zusätzliche Verschärfung. Eine Befragung von Volkshilfe und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) unter mehr als 100 armutsbetroffenen Eltern zeigt nun auf, dass viele der Familien in ungesunden Wohnverhältnissen leben und teils wegen der Kälte in der eigenen Wohnung Schutz im öffentlichen Raum suchen, etwa in Einkaufszentren.

Vier Schwerverletzte bei Klinikbrand in Berlin

Berlin - Bei einem Brand in einer Klinik in Berlin-Kreuzberg sind drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt worden. Unter den Patienten ist eine Frau, die zum Zeitpunkt des Feuers in einem Aufzug festsaß und lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wie die Feuerwehr in der Nacht auf Montag mitteilte. Demnach wurden insgesamt rund 40 Menschen versorgt, einige seien als leicht verletzt eingestuft worden, in mehreren Fällen bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen.

Borissow-Bündnis nach Wahl in Bulgarien vorne

Sofia - Nach der Parlamentswahl in Bulgarien führt amtlichen Zwischenergebnissen zufolge das pro-westliche Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Regierungschefs Boiko Borissow. Bei der fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren soll GERB-SDS am Sonntag rund 26,6 Prozent der Stimmen erhalten haben. Der ebenso pro-westliche liberal-konservative Block PP-DB von Ex-Premier Kiril Petkow landete mit rund 24,5 Prozent auf Platz zwei. Bis Montag früh wurden 87 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Kriegsverbrecher-Prozess gegen Kosovos Ex-Staatschef beginnt

Den Haag - Vor dem Sondertribunal in Den Haag beginnt am Montag der Prozess gegen den kosovarischen Ex-Präsidenten Hashim Thaci und drei weitere frühere Kommandanten der Befreiungsarmee des Kosovo (UCK). Thaci und den drei Mitangeklagten werden fast hundert Morde sowie Verschleppung, Verfolgung und Folter vorgeworfen.

