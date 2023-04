Konservative gewinnen Wahl in Finnland

Helsinki - Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) sind nach der Wahl in Finnland nicht mehr stärkste Kraft im Parlament. Trotz Zugewinnen bei der Wahl am Sonntag kam die Partei nach vorläufiger Auszählung aller Wählerstimmen nur auf Rang drei hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Die Konservativen des früheren Finanzministers Petteri Orpo holten mit 48 der 200 Mandate einen knappen Wahlsieg.

Wagner-Truppen erklären Einnahme von Bachmut

Bachmut - Die Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die heftig umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut "im rechtlichen Sinne" erobert. Die ukrainische Armee widersprach dieser Darstellung. Sie hat nach eigenen Angaben mehr als 20 Angriffe auf Bachmut abgewehrt. Die Stadt sei weiter heftig umkämpft, erklärte der ukrainische Generalstab am Montag. Er reagierte damit offenbar auf Angaben der russischen Söldnertruppe Wagner.

Deutscher Vizekanzler Habeck in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. "Der Luftraum über Kiew ist deutlich sicherer geworden", sagt Vize-Kanzler Robert Habeck bei einem Überraschungsbesuch in der Ukraine. Das Land sei dort mittlerweile viel besser in der Lage, russische Raketen und Drohnen abzuschießen. Deutschland wolle die schon länger existierende Energiepartnerschaft mit der Ukraine neu auflegen, um der Ukraine zu helfen.

Russischer Militärblogger getötet - Frau festgenommen

St. Petersburg - Nach dem mutmaßlichen Bombenanschlag auf einen bekannten russischen Militärblogger in Sankt Petersburg haben die Behörden nach eigenen Angaben eine Tatverdächtige gefasst. Eine Frau namens Darja Trepowa sei festgenommen worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Montag mit, das Befugnisse einer Staatsanwaltschaft hat. Die Behörden hatten zuvor Mordermittlungen aufgenommen.

Polizeieinsatz gegen "BlockGas"-Aktivisten: Demo am Abend

Wien - Eine Woche nach der gewaltsamen Auflösung eines Protests gegen die Europäische Gaskonferenz in der Wiener Innenstadt durch die Polizei haben mehrere Organisationen für heute, Montagabend, zu einer Solidaritätsdemo aufgerufen. Das Motto der angemeldeten Kundgebung lautet: "Kriminalisierung sozialer Bewegungen stoppen!" Diese Kriminalisierung habe rund um die Gaskonferenz ein neues Level erreicht, kritisierte das Bündnis "BlockGas". Demo-Start ist um 17.45 Uhr am Ballhausplatz.

Borissow-Bündnis nach Wahl in Bulgarien vorne

Sofia - Nach der Parlamentswahl in Bulgarien führt amtlichen Zwischenergebnissen zufolge das pro-westliche Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Regierungschefs Boiko Borissow. Bei der fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren soll GERB-SDS am Sonntag rund 26,6 Prozent der Stimmen erhalten haben. Der ebenso pro-westliche liberal-konservative Block PP-DB von Ex-Premier Kiril Petkow landete mit rund 24,5 Prozent auf Platz zwei. Bis Montag früh wurden 87 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Kriegsverbrecher-Prozess gegen Kosovos Ex-Staatschef Thaci

Den Haag - Kosovos Ex-Präsident Hashim Thaci hat zum Auftakt seines Kriegsverbrecherprozesses die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Der 54-Jährige plädierte am Montag in sämtlichen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Der frühere Kommandant der kosovarischen Befreiungsarmee UCK steht gemeinsam mit drei Mitangeklagten vor einem Sondertribunal im niederländischen Den Haag, das sich mit Verbrechen befasst, die während des Kosovo-Kriegs Ende der 1990er-Jahre begangen wurden.

Bluttat mit einem Todesopfer im Bezirk Gänserndorf

Strasshof - In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt worden. Eine Frau (60) wurde dabei nach Polizeiangaben getötet. Ihr Ehemann (70) wurde schwer verletzt, ebenso der Sohn (27), der als mutmaßlicher Täter gilt.

