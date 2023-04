Konservative gewinnen Wahl in Finnland

Helsinki - Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) sind nach der Wahl in Finnland nicht mehr stärkste Kraft im Parlament. Trotz Zugewinnen bei der Wahl am Sonntag kam die Partei nach vorläufiger Auszählung aller Wählerstimmen nur auf Rang drei hinter der konservativen Nationalen Sammlungspartei und der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Die Konservativen des früheren Finanzministers Petteri Orpo holten mit 48 der 200 Mandate einen knappen Wahlsieg.

Wagner-Truppen erklären Einnahme von Bachmut

Bachmut - Die Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die heftig umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut "im rechtlichen Sinne" erobert. Die ukrainische Armee widersprach dieser Darstellung. Sie hat nach eigenen Angaben mehr als 20 Angriffe auf Bachmut abgewehrt. Die Stadt sei weiter heftig umkämpft, erklärte der ukrainische Generalstab am Montag. Er reagierte damit offenbar auf Angaben der russischen Söldnertruppe Wagner.

Deutscher Vizekanzler Habeck in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. "Der Luftraum über Kiew ist deutlich sicherer geworden", sagt Vize-Kanzler Robert Habeck bei einem Überraschungsbesuch in der Ukraine. Das Land sei dort mittlerweile viel besser in der Lage, russische Raketen und Drohnen abzuschießen. Deutschland wolle die schon länger existierende Energiepartnerschaft mit der Ukraine neu auflegen, um der Ukraine zu helfen.

Russischer Militärblogger getötet - Frau festgenommen

St. Petersburg - Nach dem mutmaßlichen Bombenanschlag auf einen bekannten russischen Militärblogger in Sankt Petersburg haben die Behörden nach eigenen Angaben eine Tatverdächtige gefasst. Eine Frau namens Darja Trepowa sei festgenommen worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Montag mit, das Befugnisse einer Staatsanwaltschaft hat. Russland macht die ukrainischen Geheimdienste für den tödlichen Anschlag verantwortlich.

In Armut lebende Familien im Winter noch stärker belastet

Wien - 368.000 Kinder und Jugendliche sind laut Daten der Statistik Austria von 2021 von Armut und Ausgrenzung betroffen. Die Teuerung und der Winter sorgten für zusätzliche Verschärfung. Eine Befragung von Volkshilfe und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) unter mehr als 100 armutsbetroffenen Eltern zeigt nun auf, dass viele der Familien in ungesunden Wohnverhältnissen leben und teils wegen der Kälte in der eigenen Wohnung Schutz im öffentlichen Raum suchen, etwa in Einkaufszentren.

Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen ist im März entgegen der Schätzung von Experten weiter gesunken. Ende des Monats waren laut Daten des Arbeitsmarktservice 333.954 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, das sind um 1.933 Personen bzw. 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag nach nationaler Berechnung bei 6,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im März 2022. Ebenso verringert hat sich die Zahl der offenen Stellen.

WKStA prüft alle Inserate des Finanzministeriums

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will nun alle Inserate, die das Finanzministerium in den vergangenen Jahren geschaltet hat, genauer unter die Lupe nehmen. Laut "Standard" wurde ersucht, Akten der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von 2015 bis 2022 zur Verfügung zu stellen - darunter auch E-Mails. Angefordert wurden demnach Informationen nicht nur über Inserate, die im Zusammenhang mit der Causa Dichand stehen.

Borissow-Bündnis nach Wahl in Bulgarien vorne

Sofia - Nach der Parlamentswahl in Bulgarien führt amtlichen Ergebnissen zufolge das pro-westliche Mitte-Rechts-Bündnis des früheren Regierungschefs Boiko Borissow. Bei der fünften Wahl innerhalb von zwei Jahren soll GERB-SDS am Sonntag rund 26,5 Prozent der Stimmen erhalten haben. Der ebenso pro-westliche liberal-konservative Block PP-DB von Ex-Premier Kiril Petkow landete mit rund 24,9 Prozent auf Platz zwei. Bis Montag Mittag waren fast 96 Prozent der Stimmen ausgezählt.

