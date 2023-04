Finnland wird Dienstag neues NATO-Mitglied

Brüssel/Helsinki - Finnland soll an diesem Dienstag offiziell in die NATO aufgenommen werden. Man werde das Land am Rande eines Außenministertreffens als 31. Mitglied des Verteidigungsbündnisses willkommen heißen und am NATO-Hauptquartier zum ersten Mal die finnische Flagge hissen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Brüssel. Es werde ein guter Tag für die Sicherheit Finnlands, für die nordische Sicherheit und für die NATO insgesamt werden.

Kern dementiert Comeback-Gerüchte

Wien - Nachdem "Kronen Zeitung" und "Österreich" am Montag Altkanzler Christian Kern wieder ins Rennen für eine Spitzenposition in der SPÖ ins Rennen geschickt haben, dementiert der frühere Parteichef erneut. "Aus Anlass: Ich kandidiere nicht für den Parteivorsitz", schrieb er auf Twitter. Die SPÖ habe eine "respektable Auswahl", womit eigentlich alles gesagt sei.

Bachmut weiter umkämpft - Polen liefert erste Kampfjets

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Kiew hat russische Behauptungen zu einer angeblichen Eroberung des Zentrums der seit Monaten umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut als "Falschinformation" zurückgewiesen. Polen lieferte unterdessen erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine. Sie seien nützlich für die Ukraine, "um unser aller Sicherheit zu verteidigen", sagte Marcin Przydacz, ein Berater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, am Montag im Radiosender RMF FM.

Deutscher Vizekanzler Habeck in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. "Der Luftraum über Kiew ist deutlich sicherer geworden", sagt Vize-Kanzler Robert Habeck bei einem Überraschungsbesuch in der Ukraine. Das Land sei dort mittlerweile viel besser in der Lage, russische Raketen und Drohnen abzuschießen. Deutschland wolle die schon länger existierende Energiepartnerschaft mit der Ukraine neu auflegen, um der Ukraine zu helfen.

In Armut lebende Familien den Winter noch stärker belastet

Wien - 368.000 Kinder und Jugendliche sind laut Daten der Statistik Austria von 2021 von Armut und Ausgrenzung betroffen. Die Teuerung sorgte im Winter 2022/23 für zusätzliche Verschärfung. Eine Befragung von Volkshilfe und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) unter mehr als 100 armutsbetroffenen Eltern zeigt nun auf, dass viele der Familien in ungesunden Wohnverhältnissen leben und teils wegen der Kälte in der eigenen Wohnung Schutz im öffentlichen Raum suchen, etwa in Einkaufszentren.

Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Wien - Die Zahl der Arbeitslosen ist im März entgegen der Schätzung von Experten weiter gesunken. Ende des Monats waren laut Daten des Arbeitsmarktservice 333.954 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, das sind um 1.933 Personen bzw. 0,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag nach nationaler Berechnung bei 6,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im März 2022. Ebenso verringert hat sich die Zahl der offenen Stellen.

Kriegsverbrecher-Prozess gegen Kosovos Ex-Staatschef Thaci

Den Haag - Kosovos Ex-Präsident Hashim Thaci hat zum Auftakt seines Kriegsverbrecherprozesses die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Der 54-Jährige plädierte am Montag in sämtlichen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Der frühere Kommandant der kosovarischen Befreiungsarmee UCK steht gemeinsam mit drei Mitangeklagten vor einem Sondertribunal im niederländischen Den Haag, das sich mit Verbrechen befasst, die während des Kosovo-Kriegs Ende der 1990er-Jahre begangen wurden.

WKStA prüft alle Inserate des Finanzministeriums

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will nun alle Inserate, die das Finanzministerium in den vergangenen Jahren geschaltet hat, genauer unter die Lupe nehmen. Laut "Standard" wurde ersucht, Akten der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von 2015 bis 2022 zur Verfügung zu stellen - darunter auch E-Mails. Angefordert wurden demnach Informationen nicht nur über Inserate, die im Zusammenhang mit der Causa Dichand stehen.

