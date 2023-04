Bachmut weiter umkämpft - Polen liefert erste Kampfjets

Bachmut/Kiew (Kyjiw) - Kiew hat russische Behauptungen zu einer angeblichen Eroberung des Zentrums der seit Monaten umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut als "Falschinformation" zurückgewiesen. Polen lieferte unterdessen erste Kampfjets MiG-29 aus sowjetischer Produktion an die Ukraine. Sie seien nützlich für die Ukraine, "um unser aller Sicherheit zu verteidigen", sagte Marcin Przydacz, ein Berater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, am Montag im Radiosender RMF FM.

Finnland tritt am Dienstag der NATO bei

Brüssel/Helsinki - Finnland wird am Dienstag offiziell Mitglied der NATO. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg und der finnische Präsident Sauli Niinistö mitteilten, ist zum Beitritt des Landes am Nachmittag eine Zeremonie vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel vorgesehen. Dabei soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Zu der Zeremonie sind die Außenminister der aktuellen Mitgliedstaaten eingeladen, die für ein reguläres Treffen in der Bündniszentrale erwartet werden.

Polizeieinsatz gegen "BlockGas"-Aktivisten: Demo in Wien

Wien - Eine Woche nach der gewaltsamen Auflösung eines Protests gegen die Europäische Gaskonferenz in der Wiener Innenstadt durch die Polizei haben mehrere Organisationen am Montagabend zu einer Solidaritätsdemo aufgerufen. Das Motto der angemeldeten Kundgebung lautet: "Kriminalisierung sozialer Bewegungen stoppen!" Diese Kriminalisierung habe rund um die Gaskonferenz ein neues Level erreicht, kritisierte das Bündnis "BlockGas". Demo-Start war um 17.45 Uhr am Ballhausplatz.

60-Jährige bei Bluttat im Bezirk Gänserndorf getötet

Strasshof - In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt worden. Eine 60-Jährige wurde dabei nach Polizeiangaben getötet, sie verstarb noch am Tatort. Ihr 27-jähriger Sohn soll die Frau mit einem Messer angegriffen haben. Ihr Ehemann (70) wurde schwer verletzt, ebenso der mutmaßliche Täter. Ermittlungen waren im Gange, das Motiv war noch unklar.

WKStA prüft alle Inserate des Finanzministeriums

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will nun alle Inserate, die das Finanzministerium in den vergangenen Jahren geschaltet hat, genauer unter die Lupe nehmen. Laut "Standard" wurde ersucht, Akten der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von 2015 bis 2022 zur Verfügung zu stellen - darunter auch E-Mails. Angefordert wurden demnach Informationen nicht nur über Inserate, die im Zusammenhang mit der Causa Dichand stehen.

Drei Tote bei Schießereien in Marseille

Marseille - In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind bei drei Schießereien im Drogenmilieu in der Nacht auf Montag drei Männer getötet worden. Acht weitere Männer wurden durch Schüsse verletzt, zwei davon lebensgefährlich, teilte Staatsanwältin Dominque Laurens am Montag mit. Im Zusammenhang mit einer der Schießereien seien vier Tatverdächtige festgenommen worden. Die Getöteten waren demnach im Alter von 16, 21 und 23 Jahren.

Himalaya-Gletscherschmelze laut Studie bisher unterschätzt

Graz - Bisherige Aufzeichnungen der Gletscherschmelze im Himalaya haben den Eismasseverlust deutlich unterschätzt. Laut einer neuen Studie eines multinationalen Forscherteams mit Beteiligung der TU Graz haben die Gletscher im Himalaya in den vergangenen Jahren rund 6,5 Prozent mehr Masse verloren als bisher angenommen. Das zeigen die nun in der Fachzeitschrift "Nature Geoscience" veröffentlichten Zahlen, hieß es am Montag seitens der Technischen Universität Graz.

