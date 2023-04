Finnland tritt am Dienstag der NATO bei

Brüssel/Helsinki - Finnland wird am Dienstag offiziell Mitglied der NATO. Wie Generalsekretär Jens Stoltenberg und der finnische Präsident Sauli Niinistö mitteilten, ist zum Beitritt des Landes am Nachmittag eine Zeremonie vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel vorgesehen. Dabei soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Zu der Zeremonie sind die Außenminister der aktuellen Mitgliedstaaten eingeladen, die für ein reguläres Treffen in der Bündniszentrale erwartet werden.

Brüssel - Finnland wird an diesem Dienstag offiziell 31. Mitglied der NATO. Zum Beitritt des Landes am Nachmittag ist eine Zeremonie vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel geplant. Dabei soll dort zum ersten Mal auch die finnische Flagge gehisst werden. Zu der Zeremonie werden neben dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö auch die Außenminister der 30 bisherigen Bündnisstaaten erweitert. Mit dem Beitritt verlängert sich die NATO-Grenze mit Russland um mehr als 1.300 Kilometer.

Putin zeichnet getöteten Militärblogger postum aus

St. Petersburg - Kremlchef Wladimir Putin hat dem bei einem Sprengstoffanschlag getöteten russischen Militärblogger Wladlen Tatarski einen Orden verliehen. "Für Mut und Kühnheit, die er bei der Erfüllung seiner beruflichen Pflichten demonstriert hat, wird der Militärkorrespondent Fomin, Maxim Jurjewitsch (Wladlen Tatarski) postum mit dem Tapferkeitsorden ausgezeichnet", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Dekret. Der Kreml hatte zuvor der Ukraine die Schuld am Anschlag gegeben.

Ex-Präsident Trump zu Anklageverlesung in New York erwartet

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag zur Anklageverlesung vor Gericht in New York erwartet. Rund 30 Anklagepunkte sollen dabei Medienberichten zufolge gegen den 76-Jährigen vorgebracht werden. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten.

Polizeieinsatz gegen "BlockGas"-Aktivisten: Demo in Wien

Wien - Eine Woche nach der gewaltsamen Auflösung eines Protests gegen die Europäische Gaskonferenz in der Wiener Innenstadt durch die Polizei haben mehrere Organisationen am Montagabend zu einer Solidaritätsdemo aufgerufen. Das Motto der angemeldeten Kundgebung lautet: "Kriminalisierung sozialer Bewegungen stoppen!" Diese Kriminalisierung habe rund um die Gaskonferenz ein neues Level erreicht, kritisierte das Bündnis "BlockGas". Demo-Start war um 17.45 Uhr am Ballhausplatz.

WKStA prüft alle Inserate des Finanzministeriums

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) will nun alle Inserate, die das Finanzministerium in den vergangenen Jahren geschaltet hat, genauer unter die Lupe nehmen. Laut "Standard" wurde ersucht, Akten der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von 2015 bis 2022 zur Verfügung zu stellen - darunter auch E-Mails. Angefordert wurden demnach Informationen nicht nur über Inserate, die im Zusammenhang mit der Causa Dichand stehen.

Berichte: Ballon sammelte Daten über US-Militärstandorte

Washington - Der chinesische Beobachtungsballon, der vor zwei Monaten von den USA über dem Atlantik abgeschossen wurde, soll übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge Informationen über mehrere amerikanische Militärstandorte gesammelt haben. Der Ballon soll auch Informationen in Echtzeit nach Peking übermittelt haben, berichteten die Sender CNN und NBC News am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Quellen. Die US-Regierung bestätigte die Berichte nicht.

Drei Tote bei Schießereien in Marseille

Marseille - In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind bei drei Schießereien im Drogenmilieu in der Nacht auf Montag drei Männer getötet worden. Acht weitere Männer wurden durch Schüsse verletzt, zwei davon lebensgefährlich, teilte Staatsanwältin Dominque Laurens am Montag mit. Im Zusammenhang mit einer der Schießereien seien vier Tatverdächtige festgenommen worden. Die Getöteten waren demnach im Alter von 16, 21 und 23 Jahren.

