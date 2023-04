Ein Toter und 30 Verletzte bei Zugsunglück in Niederlanden

Amsterdam - Bei einem schweren Zugsunglück in den Niederlanden ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 30 Personen wurden verletzt. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag im Radio mit. Der Unfall ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf der Strecke von Leiden nach Den Haag beim Ort Voorschoten. Die Ursache war zunächst unklar.

Finnland hat nicht um NATO-Truppenstationierung gebeten

Brüssel/Helsinki - Das ab Dienstag neue NATO-Mitglied Finnland hat nach Angaben der Militärallianz nicht darum gebeten, NATO-Truppen auf seinem Territorium zu stationieren. "Bisher gibt es keine solche Anfrage", sagte der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Aber natürlich könne es in der Zukunft eine solche Anfrage geben, "und dann müssen wir uns damit befassen", fügte Bauer hinzu.

Ukraine wehrt Drohnenangriffe ab - Einschläge in Odessa

Odessa - Die Ukraine hat nach Angaben der Luftstreitkräfte in Kiew in der Nacht zum Dienstag ein gutes Dutzend russische Drohnenangriffe abgewehrt. Es seien insgesamt 17 Attacken mit iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed-136 registriert worden, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. 14 Drohnen seien abgeschossen worden. Berichte über Explosionen gab es aus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, wo Behörden Zerstörungen an Infrastruktur, darunter in einem Unternehmen, meldeten.

15-jähriger Drogenlenker raste durch Tiroler Ortsgebiet

Fieberbrunn - Ein unter Drogeneinfluss stehender 15-jähriger Serbe ist Montagnachmittag mit seinem Pkw unter anderem mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Fieberbrunn im Tiroler Bezirk Kitzbühel gerast und dabei der Polizei davongefahren. Als der Wagen schließlich angehalten wurde, bestritten zunächst alle drei darin befindlichen Jugendlichen, ihn gelenkt zu haben.

Ex-Präsident Trump zu Anklageverlesung in New York erwartet

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag zur Anklageverlesung vor Gericht in New York erwartet. Rund 30 Anklagepunkte sollen dabei Medienberichten zufolge gegen den 76-Jährigen vorgebracht werden. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor Trumps Wahl zum Präsidenten 2016.

Mehr als 17.500 Hasen sterben jährlich im Straßenverkehr

Wien - Jährlich sterben mehr als 17.500 Hasen und rund 41.500 Rehe im Straßenverkehr, wie der Verkehrsclub Österreich und der WWF am Dienstag mitteilten. Der hohe Bodenverbrauch und das dichte Straßennetz würden den Lebensraum der Tiere einschränken. Beide NGOs fordern daher eine deutliche Reduktion des Flächenverbrauchs sowie einen Stopp der Zersiedelung.

Zweitgrößter Heroinfund aller Zeiten in Australien

Brisbane - Mega-Drogenfund in Australien: Die Grenzbehörde hat an der Ostküste des Landes in Brisbane eine Lieferung von 336 Kilo Heroin aus Malaysia beschlagnahmt. Das sei ein Drittel der Menge, die jährlich im ganzen Land konsumiert werde, teilte die Nationalpolizei am Dienstag mit. Der Straßenverkaufswert betrage 268,8 Millionen australische Dollar (168 Millionen Euro). Es sei der größte Heroinfund aller Zeiten im Bundesstaat Queensland - und der zweitgrößte landesweit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red