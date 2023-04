Finnland tritt der NATO bei

Brüssel/Helsinki - Finnland wird an diesem Dienstag offiziell 31. Mitglied der NATO. Damit reagiert das Land auf die russische Aggression gegen die Ukraine. Während NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von einem "historischen Tag" sprach, kündigte Russland "Gegenmaßnahmen" an. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu warnte, der NATO-Beitritt Finnlands und die erhöhte Kampfbereitschaft der Allianz lasse das Risiko eines Konflikts steigen.

Ukraine wehrt Drohnenangriffe ab - Einschläge in Odessa

Odessa - Die Ukraine hat nach Angaben der Luftstreitkräfte in Kiew in der Nacht auf Dienstag ein gutes Dutzend russische Drohnenangriffe abgewehrt. Es seien insgesamt 17 Attacken mit iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed-136 registriert worden, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. 14 Drohnen seien abgeschossen worden. Berichte über Explosionen gab es aus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, wo Behörden Zerstörungen an Infrastruktur, darunter in einem Unternehmen, meldeten.

Russland hat 730.000 Kinder aus der Ostukraine geholt

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als fünf Millionen Flüchtlinge aus dem Osten des Nachbarlandes aufgenommen. Unter den aus dem Donbass geflohenen Menschen seien 730.000 Kinder, sagte die russische Kommissarin für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Moskau. Sie seien mit ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten nach Russland gekommen. Vorwürfe der Verschleppung wies Lwowa-Belowa zurück.

Ein Toter und 30 Verletzte bei Zugsunglück in Niederlanden

Amsterdam - Bei einem schweren Zugsunglück in den Niederlanden ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 30 Personen wurden verletzt. 19 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr am Dienstag im Radio mit. Der Unfall ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf der Strecke von Leiden nach Den Haag beim Ort Voorschoten. Die Ursache war zunächst unklar.

Ex-Präsident Trump zu Anklageverlesung in New York erwartet

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag zur Anklageverlesung vor Gericht in New York erwartet. Rund 30 Anklagepunkte sollen dabei Medienberichten zufolge gegen den 76-Jährigen vorgebracht werden. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten. Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor Trumps Wahl zum Präsidenten 2016.

Eltern-Kind-Pass in Begutachtung

Wien - Nach dem monatelangen Hickhack und Vertragskündigungs-Drohungen der Ärztekammer ist der neue Eltern-Kind-Pass (bisher Mutter-Kind-Pass) nun in Begutachtung gegangen. Der Beschluss des Eltern-Kind-Pass-Gesetzes im Nationalrat ist im Juni geplant, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Regierung. Die Honorare für die Ärzte werden erhöht und die Leistungen für Schwangere und Kinder ausgebaut.

Nach Bluttat im Bezirk Gänserndorf: U-Haft-Antrag gestellt

Strasshof/Korneuburg - Nach der Bluttat mit einem Todesopfer am Montag in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg laut Mediensprecher Josef Mechtler die Verhängung der U-Haft über den Beschuldigten beantragt. Dem 27-Jährigen wird zur Last gelegt, seine Mutter mit einem Messer getötet zu haben. Der Ehemann (70) der 60-Jährigen wurde bei einem Angriff schwer verletzt, ebenso der mutmaßliche Täter, der einen Suizid-Versuch unternommen hatte.

"Corona-Maturanten" waren deutlich erfolgreicher

Wien - Die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführten Erleichterungen bei der Reifeprüfung haben sowohl die Erfolgsquote als auch die Noten der Maturanten verbessert. Beim Haupttermin im Frühjahr 2022 wurden zwar etwas schlechtere Resultate als in den ersten beiden Corona-Jahren erzielt - sie lagen aber noch immer deutlich über den Resultaten der Vor-Corona-Zeit, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Auswertung der Statistik Austria.

