Ex-BVT-Spitze wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Wien - Im Zusammenhang mit einer Geheimdienstaktion des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) müssen sich ab 14. April vier frühere Spitzen-Beamte des BVT und ein im maßgeblichen Zeitpunkt ranghoher Vertreter des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl (BFA) wegen Amtsmissbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Vorerst sind fünf Verhandlungstermine fixiert.

Finnland tritt der NATO bei

Brüssel/Helsinki - Finnland wird an diesem Dienstag offiziell 31. Mitglied der NATO. Damit reagiert das Land auf die russische Aggression gegen die Ukraine. Während NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg von einem "historischen Tag" sprach, kündigte Russland "Gegenmaßnahmen" an. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu warnte, der NATO-Beitritt Finnlands und die erhöhte Kampfbereitschaft der Allianz lasse das Risiko eines Konflikts steigen.

Ukraine wehrt Drohnenangriffe ab - Einschläge in Odessa

Odessa - Die Ukraine hat nach Angaben der Luftstreitkräfte in Kiew in der Nacht auf Dienstag ein gutes Dutzend russische Drohnenangriffe abgewehrt. Es seien insgesamt 17 Attacken mit iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed-136 registriert worden, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. 14 Drohnen seien abgeschossen worden. Berichte über Explosionen gab es aus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, wo Behörden Zerstörungen an Infrastruktur, darunter in einem Unternehmen, meldeten.

Russland hat 730.000 Kinder aus der Ostukraine geholt

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als fünf Millionen Flüchtlinge aus dem Osten des Nachbarlandes aufgenommen. Unter den aus dem Donbass geflohenen Menschen seien 730.000 Kinder, sagte die russische Kommissarin für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Moskau. Sie seien mit ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten nach Russland gekommen. Vorwürfe der Verschleppung wies Lwowa-Belowa zurück.

Zumindest sieben Tote bei Lawine im indischen Himalaya

Kolkata (Kalkutta) - Bei einer Lawine im indischen Himalaya sind mindestens sieben Menschen gestorben. Weitere werden nach dem Vorfall am Dienstag vermisst, wie die indische Armee mitteilte, die unter anderem neben dem indischen Katastrophenschutz und der Polizei an den Rettungsarbeiten beteiligt ist. Mindestens 22 Menschen seien gerettet worden, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Die Lawine ging in der Nähe des Gebirgspasses Nathu La an der indo-chinesischen Grenze ab.

Ausfälle bei Marillenernte - Weitere Frostschäden erwartet

St. Pölten/Wien/Eisenstadt - Nach Temperaturen unter Null Grad in der vergangenen Woche und in der Nacht auf Dienstag in weiten Teilen Österreichs hat es bereits erste Schäden in der Landwirtschaft durch Bodenfrost gegeben. Das berichtete die Österreichische Hagelversicherung auf Anfrage der Austria Presse Agentur. Bisher besonders betroffen ist das Bundesland Niederösterreich. "Die meisten Marillen sind bereits geschädigt", sagte Sprecher Mario Winkler.

Freispruch für Mutter nach Kindesmisshandlungsvorwürfe

Salzburg - Eine fünffache Mutter ist am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg vom Vorwurf der fortgesetzten Gewaltausübung im Sommer 2016 bis Juni 2018 gegen drei ihrer damals noch unmündigen Kinder freigesprochen worden. Die Salzburgerin beteuerte ihre Unschuld. Laut Anklage soll die bisher unbescholtene Frau ihre Kinder durch wöchentliche Schläge, Drücken mit dem Kopf gegen die Wand, Würgen und Tritte regelmäßig misshandelt haben. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red