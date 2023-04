Finnland ist offiziell NATO-Mitglied

Brüssel/Helsinki - Finnland ist unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine der NATO beigetreten. Der finnische Außenminister Pekka Haavisto übergab am Dienstag im NATO-Hauptquartier in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Antony Blinken, der sie am Gründungsort des Verteidigungsbündnisses in Washington verwahren wird. Mit diesem Schritt wurde der Aufnahmeprozess endgültig abgeschlossen.

Ukraine wehrt Drohnenangriffe ab - Einschläge in Odessa

Odessa - Die Ukraine hat nach Angaben der Luftstreitkräfte in Kiew in der Nacht auf Dienstag ein gutes Dutzend russische Drohnenangriffe abgewehrt. Es seien insgesamt 17 Attacken mit iranischen "Kamikaze-Drohnen" vom Typ Shahed-136 registriert worden, teilten die Streitkräfte in Kiew mit. 14 Drohnen seien abgeschossen worden. Berichte über Explosionen gab es aus der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer, wo Behörden Zerstörungen an Infrastruktur, darunter in einem Unternehmen, meldeten.

Ex-BVT-Spitze wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Wien - Im Zusammenhang mit einer Geheimdienstaktion des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) müssen sich ab 14. April vier frühere Spitzen-Beamte des BVT und ein im maßgeblichen Zeitpunkt ranghoher Vertreter des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl (BFA) wegen Amtsmissbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Vorerst sind fünf Verhandlungstermine fixiert.

Rechnungshof gibt Corona-Empfehlungen

Wien - In einem COVID-19-Themenpapier hat der Rechnungshof am Dienstag Handlungsempfehlungen für die staatliche Krisenbewältigung veröffentlicht. Sie fußen auf Prüfungen, die das Kontrollorgan zum Thema Pandemie publiziert hat. Demnach braucht es etwa zeitgemäße Rechtsgrundlagen und präzise Förderkriterien. "Ich verstehe den Beitrag des Rechnungshofes im Herausarbeiten von Verbesserungspotenzialen", so RH-Präsidentin Margit Kraker im Vorwort.

Zumindest sieben Tote bei Lawine im indischen Himalaya

Kolkata (Kalkutta) - Bei einer Lawine im indischen Himalaya sind mindestens sieben Menschen gestorben. Weitere werden nach dem Vorfall am Dienstag vermisst, wie die indische Armee mitteilte, die unter anderem neben dem indischen Katastrophenschutz und der Polizei an den Rettungsarbeiten beteiligt ist. Mindestens 22 Menschen seien gerettet worden, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Die Lawine ging in der Nähe des Gebirgspasses Nathu La an der indo-chinesischen Grenze ab.

Großbrand zerstörte Kleidungsmarkt in Bangladesch

Dhaka - Ein riesiges Feuer hat in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka einen beliebten Kleidungsmarkt zerstört. Hunderte Feuerwehrleute waren am Dienstag im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Elf Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Mehrere Viertel rings um den Bongo Bazar, der im ältesten Teil der Metropole liegt, waren in dicken schwarzen Rauch gehüllt.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag wenig bewegt

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag wenig verändert gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit minus 0,03 Prozent bei 3.234,45 Einheiten. Konjunkturseitig konnten Erzeugerpreise aus der Eurozone keine starken Impulse liefern. Nun warten Investoren aus Zahlen aus der US-Industrie. Unter den Einzelwerten konnten Erste Group um 1,7 Prozent zulegen. Dagegen gaben die ex Dividende gehandelten BAWAG-Titel 6,5 Prozent ab.

