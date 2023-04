Finnland ist offiziell NATO-Mitglied

Brüssel/Helsinki - Finnland ist unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine der NATO beigetreten. Außenminister Pekka Haavisto übergab am Dienstag im NATO-Hauptquartier in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes an US-Außenminister Antony Blinken, der sie am Gründungsort des Verteidigungsbündnisses in Washington verwahren wird. Damit wurde der Aufnahmeprozess endgültig abgeschlossen. Kurz danach wurde vor dem NATO-Hauptquartier erstmals die finnische Flagge gehisst.

Russin nach Anschlag auf Blogger wegen Terrors angeklagt

Moskau - Nach einem Mordanschlag auf einen Militärblogger in St. Petersburg hat die russische Justiz eine inzwischen inhaftierte Tatverdächtige wegen Terrorismus angeklagt. Die 26-Jährige soll demnach auf Befehl aus der Ukraine Wladlen Tatarski, der mit bürgerlichen Namen Maxim Fomin hieß, eine mit Sprengstoff gefüllte Büste in einem Petersburger Caf� übergeben haben.

Russland hat 730.000 Kinder aus der Ostukraine geholt

Moskau - Russland hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges in der Ukraine mehr als fünf Millionen Flüchtlinge aus dem Osten des Nachbarlandes aufgenommen. Unter den aus dem Donbass geflohenen Menschen seien 730.000 Kinder, sagte die russische Kommissarin für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Moskau. Sie seien mit ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten nach Russland gekommen. Vorwürfe der Verschleppung wies Lwowa-Belowa zurück.

Ex-BVT-Spitzenbeamte wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Wien - Im Zusammenhang mit einer Geheimdienstaktion des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) müssen sich ab 14. April vier frühere Spitzenbeamte des BVT und ein im maßgeblichen Zeitpunkt ranghoher Vertreter des Bundesamtes für Fremdenrecht und Asyl (BFA) wegen Amtsmissbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage bekannt. Vorerst sind fünf Verhandlungstermine fixiert.

Trump auf dem Weg zu Gerichtsgebäude in New York

Washington - Die Verlesung der historischen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump steht kurz bevor: Trump verließ am Dienstag kurz nach 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) sein Domizil im Trump Tower in Manhattan und machte sich in einem Auto auf den Weg zum Gerichtsgebäude im Süden des zentralen New Yorker Stadtteils, vor dem sich zahlreiche Anhänger und Gegner versammelt hatten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie eine Autokolonne mit Trump in Richtung des Gerichts fuhr.

Aus für "kalte Progression" belastet Budget

Wien - Die Abschaffung der "kalten Progression" beginnt sich im Budget abzubilden. Die Lohnsteuer wuchs heuer bisher deutlich langsamer als die Inflation. Zudem ist der Budgetvollzug bis Ende Februar von inflationsbedingten Mehrauszahlungen geprägt, etwa den Energiehilfen. Weiters auf das Budget drückt das höhere Zinsniveau. Die Entwicklung ist insgesamt im Vergleich zu 2022 negativ.

Im Iran wurden erneut 20 Schulmädchen vergiftet

Teheran - Drei Wochen nach der letzten Vergiftung von Schulmädchen im Iran hat es in einer Schule in Tabris im Nordwesten des Landes einen weiteren Vorfall gegeben. 20 Schülerinnen seien mit Atemnot in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Dienstag. Keines der Mädchen befinde sich in Lebensgefahr, sagte der Chef der örtlichen Notaufnahme, Asghar Jafari, gegenüber Irna.

Rechnungshof gibt Corona-Empfehlungen

Wien - In einem COVID-19-Themenpapier hat der Rechnungshof am Dienstag Handlungsempfehlungen für die staatliche Krisenbewältigung veröffentlicht. Sie fußen auf Prüfungen, die das Kontrollorgan zum Thema Pandemie publiziert hat. Demnach braucht es etwa zeitgemäße Rechtsgrundlagen und präzise Förderkriterien. "Ich verstehe den Beitrag des Rechnungshofes im Herausarbeiten von Verbesserungspotenzialen", so RH-Präsidentin Margit Kraker im Vorwort.

