Trump bekennt sich in Schweigegeldprozess "nicht schuldig"

Washington - Donald Trump ist als erster ehemaliger Präsident in der US-Geschichte festgenommen und angeklagt worden. In der am Dienstag vor einem Gericht in New York offengelegten Anklageschrift wird dem Republikaner vorgeworfen, in 34 Fällen Geschäftsunterlagen verfälscht zu haben. Der 76-Jährige plädierte auf nicht schuldig. Die Anklage steht im Zusammenhang mit einer Schweigegeld-Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels kurz vor der Wahl 2016.

Macron und von der Leyen in China

Paris - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron beginnt am Mittwoch seinen dreitägigen Staatsbesuch in China, bei dem der Ukraine-Krieg ein zentrales Thema sein soll. Macron wird um 9.15 Uhr (15.15 Uhr Ortszeit) in Peking erwartet. Die Reise finde zu einem Zeitpunkt starker internationaler Spannungen statt, hieß es aus Paris. Ein Fokus des Besuchs solle der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sein.

Putin empfängt Lukaschenko in Moskau

Moskau/Minsk - Vor dem Hintergrund des russischen Aggressionskriegs in der Ukraine treffen sich am Mittwoch Kremlchef Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau. Nach einer Mitteilung des Kreml erörtern die beiden Präsidenten zunächst den Stand des Ausbaus ihres gemeinsamen Unionsstaates Russland-Belarus. Am zweiten Tag seines Besuchs in der russischen Hauptstadt erörtert Lukaschenko mit Putin "aktuelle bilaterale und internationale Fragen".

Russische und ukrainische Luftangriffe gemeldet

Odessa - Russische und ukrainische Kampfflugzeuge haben am Dienstag Stellungen der jeweiligen Gegenseite im Osten der Ukraine angegriffen. Daneben lieferten sich Kanoniere beider Seiten heftige Artillerieduelle, teilte der ukrainische Generalstab am Abend ohne genaue Ortsangaben mit. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei zwei russische Anlagen zur elektronischen Kriegsführung zerstört. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukrainischer Präsident Selenskyj besucht Warschau

Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch in Warschau erwartet. Geplant sind Gespräche mit Polens Präsident Andrzej Duda und mit Regierungschef Mateusz Morawiecki. Am Abend wollen Selenskyj und Duda im Warschauer Königsschloss mit Menschen aus der Ukraine zusammenkommen, die in Polen vor dem Krieg Zuflucht gefunden haben. Dort werden beide Staatschefs auch Reden halten.

EU gibt UBS grünes Licht für Credit-Suisse-Übernahme

Zürich - Die Schweizer Großbank UBS hat von den EU-Kartellbehörden vorläufig grünes Licht für die Übernahme der Rivalin Credit Suisse erhalten. Das Geldhaus müsse aber noch die Genehmigung nach den EU-Fusionskontrollvorschriften beantragen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Nach diesen Vorschriften dürfen Unternehmen Fusionen nur abschließen, nachdem sie die Zustimmung der EU-Kartellbehörden eingeholt haben. Für Verstöße drohen Strafen bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes.

Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition wird per Unterschrift besiegelt

Klagenfurt - Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März unterzeichnen SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag. Bei dem Termin am Vormittag im Klagenfurter Lakesidepark wird auch das Regierungsprogramm präsentiert, mit dem die beiden Parteien ihre laufende Zusammenarbeit fortsetzen. In der kommenden Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landtages statt, dabei werden auch die Regierungsmitglieder angelobt.

