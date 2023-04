Trump beteuert weiterhin seine Unschuld

Palm Beach (Florida) - Nach der aufsehenerregenden Verlesung der Anklage gegen Donald Trump in New York hat der frühere US-Präsident seine Unschuld beteuert. "Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen", sagte der Republikaner Dienstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Es war die erste öffentliche Ansprache des 76-Jährigen nach der Anklageverlesung in New York.

EU gibt UBS grünes Licht für Credit-Suisse-Übernahme

Zürich - Die Schweizer Großbank UBS hat von den EU-Kartellbehörden vorläufig grünes Licht für die Übernahme der Rivalin Credit Suisse erhalten. Das Geldhaus müsse aber noch die Genehmigung nach den EU-Fusionskontrollvorschriften beantragen, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Nach diesen Vorschriften dürfen Unternehmen Fusionen nur abschließen, nachdem sie die Zustimmung der EU-Kartellbehörden eingeholt haben. Für Verstöße drohen Strafen bis zu zehn Prozent des Gesamtumsatzes.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Darunter seien ein Militärgelände im Norden des Küstengebiets sowie ein Militärposten entlang der Grenze zu Israel, teilte die israelische Armee Mittwoch früh mit. Die israelische Polizei hat unterdessen bei Zusammenstößen in Jerusalem mehr als 350 Menschen festgenommen.

Ukrainischer Präsident Selenskyj in Polen

Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Polen eingetroffen. Das sagt der polnische Präsidentenberater Marcin Przydacz dem Sender TVN24. Selenskyj habe die polnische Grenze überquert. Er wird zu einem Besuch in Warschau erwartet. Geplant sind unter anderem Gespräche mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Polen ist einer der stärksten Unterstützer der benachbarten Ukraine.

Putin empfängt Lukaschenko in Moskau

Moskau/Minsk - Vor dem Hintergrund des russischen Aggressionskriegs in der Ukraine treffen sich am Mittwoch Kremlchef Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in Moskau. Nach einer Mitteilung des Kreml erörtern die beiden Präsidenten zunächst den Stand des Ausbaus ihres gemeinsamen Unionsstaates Russland-Belarus. Am zweiten Tag seines Besuchs in der russischen Hauptstadt erörtert Lukaschenko mit Putin "aktuelle bilaterale und internationale Fragen".

Entführer von Cleo Smith in Australien muss lange in Haft

Perth - Im Fall der in Australien entführten Cleo Smith ist der Angeklagte zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 37-Jährige leide "an einer schweren und komplexen Persönlichkeitsstörung" und habe in der Nacht der Tat unter Drogen gestanden, sagte die zuständige Richterin Julie Wager am Mittwoch nach australischen Medienberichten. Für das damals vierjährige Kind sei die Entführung extrem traumatisch gewesen, erklärte sie bei der Urteilsverkündung in Perth.

Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition wird per Unterschrift besiegelt

Klagenfurt - Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März unterzeichnen SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag. Bei dem Termin am Vormittag im Klagenfurter Lakesidepark wird auch das Regierungsprogramm präsentiert, mit dem die beiden Parteien ihre laufende Zusammenarbeit fortsetzen. In der kommenden Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Landtages statt, dabei werden auch die Regierungsmitglieder angelobt.

