Zwei Tote nach Brand in Gehöft in Steiermark entdeckt

Deutschfeistritz - Nach dem Bekämpfen eines Brandes in einem Gehöft in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nacht auf Mittwoch sind von den Einsatzkräften zwei Leichname entdeckt worden. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers hatte den Feuerschein bei einem Überflug entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Bei den Toten könnte es sich um die Bewohner des Gehöfts, eine 74-Jährige und ihren Sohn (44) handeln. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen.

Trump beteuert weiterhin seine Unschuld

Palm Beach (Florida) - Nach der aufsehenerregenden Verlesung der Anklage gegen Donald Trump in New York hat der frühere US-Präsident seine Unschuld beteuert. "Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen", sagte der Republikaner Dienstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Es war die erste öffentliche Ansprache des 76-Jährigen nach der Anklageverlesung in New York.

Macron zu Staatsbesuch in China eingetroffen

Paris/Peking - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Macron sei in Peking angekommen, meldete der chinesische Staatssender CGTN. Es ist die erste Reise Macrons nach China seit 2019.

Ukrainischer Präsident Selenskyj in Polen

Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Polen eingetroffen. Das sagt der polnische Präsidentenberater Marcin Przydacz dem Sender TVN24. Selenskyj habe die polnische Grenze überquert. Er wird zu einem Besuch in Warschau erwartet. Geplant sind unter anderem Gespräche mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Polen ist einer der stärksten Unterstützer der benachbarten Ukraine.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Darunter seien ein Militärgelände im Norden des Küstengebiets sowie ein Militärposten entlang der Grenze zu Israel, teilte die israelische Armee Mittwoch früh mit. Die israelische Polizei hat unterdessen bei Zusammenstößen in Jerusalem mehr als 350 Menschen festgenommen.

Entführer von Cleo Smith in Australien muss lange in Haft

Perth - Im Fall der in Australien entführten Cleo Smith ist der Angeklagte zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Der 37-Jährige leide "an einer schweren und komplexen Persönlichkeitsstörung" und habe in der Nacht der Tat unter Drogen gestanden, sagte die zuständige Richterin Julie Wager am Mittwoch nach australischen Medienberichten. Für das damals vierjährige Kind sei die Entführung extrem traumatisch gewesen, erklärte sie bei der Urteilsverkündung in Perth.

