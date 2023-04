Trump beteuert weiterhin seine Unschuld

Palm Beach (Florida) - Nach der aufsehenerregenden Verlesung der Anklage gegen Donald Trump in New York hat der frühere US-Präsident seine Unschuld beteuert. "Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen", sagte der Republikaner Dienstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Staat Florida. Es war die erste öffentliche Ansprache des 76-Jährigen nach der Anklageverlesung in New York.

Zwei Tote nach Brand in Gehöft in Steiermark entdeckt

Deutschfeistritz - Nach dem Bekämpfen eines Brandes in einem Gehöft in Deutschfeistritz (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nacht auf Mittwoch sind von den Einsatzkräften zwei Leichname entdeckt worden. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers hatte den Feuerschein bei einem Überflug entdeckt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Bei den Toten könnte es sich um die Bewohner des Gehöfts, eine 74-Jährige und ihren Sohn (44) handeln. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen aufgenommen.

Macron zu Staatsbesuch in China eingetroffen

Paris/Peking - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Macron sei in Peking angekommen, meldete der chinesische Staatssender CGTN. Es ist die erste Reise Macrons nach China seit 2019.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Darunter seien ein Militärgelände im Norden des Küstengebiets sowie ein Militärposten entlang der Grenze zu Israel, teilte die israelische Armee Mittwoch früh mit. Die israelische Polizei hat unterdessen bei Zusammenstößen in Jerusalem mehr als 350 Menschen festgenommen.

Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition per Unterschrift besiegelt

Klagenfurt - Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Im Klagenfurter Lakesidepark, umrahmt von Blumen in den Kärntner Landesfarben, referierten Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber inhaltliche Punkte aus dem Regierungsprogramm. Man werde als "Nachhaltigkeitskoalition" in die 33. Legislaturperiode gehen und sich der großen Verpflichtung gegenüber den nächsten Generationen zu stellen.

Entführer von Cleo Smith in Australien muss lange in Haft

Perth - Die Entführung der kleinen Cleo Smith in Australien hatte 2021 weltweit Schlagzeilen gemacht - nun ist das Urteil gegen den Angeklagten gefallen: 13 Jahre und sechs Monate Haft, verkündete das zuständige Gericht in Perth am Mittwoch. Dem 37-Jährigen, der sich schuldig bekannt hatte, drohten wegen des Vorwurfs des Kindesraubes eigentlich bis zu 20 Jahre Haft.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

