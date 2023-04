Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition per Unterschrift besiegelt

Klagenfurt - Einen Monat nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber stellten einige der rund 300 Punkte vor, viele drehen sich um Infrastrukturausbau, Klimakrise, Arbeitskräftemangel und Standortentwicklung. Kommende Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des Kärntner Landtages statt, bei der auch die Landesregierung angelobt wird.

Mehr Tote und deutlich mehr Verletzte in Österreichs Bergen

Innsbruck/Wien - Im Jahr 2022 sind in Österreichs Bergen 286 Todesopfer zu beklagen gewesen. Dies ist eine Zunahme im Vergleich zum Jahr zuvor, als noch 272 Menschen ums Leben gekommen waren, teilte das Kuratorium für alpine Sicherheit am Mittwoch mit. Das langjährige Mittel ergebe eine idente Opferzahl, hieß es. Wesentlich deutlicher nahm die Zahl der bei Alpinunfällen Verletzten zu - nämlich von 5.300 im Jahr 2021 auf nunmehr 8.426 (zehnjähriges Mittel: 7.579).

Selenskyj hofft auf offene Grenzen Ukraines zu Polen

Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf offene Grenzen zwischen Polen und der Ukraine. In den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten die grenznahen Orte in Polen "ihre Türen geöffnet, und es gab keine Grenzen zwischen uns", sagte Selenskyj am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda in Warschau. Polen hat nach Angaben Dudas inzwischen acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert.

Macron in Peking: China soll Einfluss auf Russland nehmen

Paris/Peking - China soll nach dem Willen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Ukraine-Konflikt seinen Einfluss auf Russland nutzen. Zu seinem ersten Besuch seit mehr als drei Jahren traf Macron am Mittwoch in Peking ein. In ausgiebigen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping am Donnerstag und Freitag will Macron Spielräume erkunden, um neue Initiativen voranzubringen, verlautete aus dem �lys�epalast.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe mehrere Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Darunter seien ein Militärgelände im Norden des Küstengebiets sowie ein Militärposten entlang der Grenze zu Israel, teilte die israelische Armee Mittwoch früh mit. Die israelische Polizei hat unterdessen bei Zusammenstößen in Jerusalem mehr als 350 Menschen festgenommen.

Warnung vor "Crash" im Gesundheitswesen

Wien - Im österreichischen Gesundheitswesen könnte es laut Experten ohne Reformen im Detail und "en gros" zu einem "Crash" kommen. Ausbau der Versorgung und Neustrukturierung von Patientenverteilung, Leistungen und Finanzierung müssen jetzt schnell und in Kombination angegangen werden, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahrbuches der Praevenire-Gesundheitsinitiative in Wien.

Verdächtige im Fall von toter Zehnjähriger in Deutschland

Wunsiedel - Im Fall des toten zehnjährigen Mädchens in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel stehen zwei Buben, beide im Alter von elf Jahren, sowie ein 16-Jähriger im Fokus der Ermittler. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Sicherheitskreisen. Konkrete Hinweise auf eine Tatbeteiligung gebe es aber nicht.

US-Präsident Biden kommende Woche in Nordirland und Irland

Washington/Dublin - Mit einem mehrtägigen Besuch in der britischen Provinz Nordirland und im EU-Mitgliedstaat Irland will US-Präsident Joe Biden die Beziehungen zur "Grünen Insel" hervorheben. Vorfahren des 80-Jährigen wanderten einst von Irland in die USA aus. Der Präsident werde sich am 11. und 12. April in der nordirischen Hauptstadt Belfast aufhalten und dort die erzielten Fortschritte seit dem Karfreitagsabkommen vor 25 Jahren würdigen, teilte das Weiße Haus in Washington am Mittwoch mit.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag schwächer

Wien - Der Wiener Aktienmarkt tendiert am Nachmittag weiter klar im Minus. Gegen 14.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit 3.170,29 Punkten 0,90 Prozent tiefer. Die US-Privatwirtschaft hat im März deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Marinomed-Aktien gaben zuletzt noch 0,8 Prozent auf 37,00 Euro nach. Die Erste Group hatte das Kursziel für die Aktien von 91,70 auf 57,6 Euro gesenkt, die "Buy"-Empfehlung aber beibehalten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

