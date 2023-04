Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition per Unterschrift besiegelt

Klagenfurt - Einen Monat nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber stellten einige der rund 300 Punkte vor, viele drehen sich um Infrastrukturausbau, Klimakrise, Arbeitskräftemangel und Standortentwicklung. Kommende Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des Kärntner Landtages statt, bei der auch die Landesregierung angelobt wird.

Selenskyj hofft auf offene Grenzen Ukraines zu Polen

Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf offene Grenzen zwischen Polen und der Ukraine. In den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hätten die grenznahen Orte in Polen "ihre Türen geöffnet, und es gab keine Grenzen zwischen uns", sagte Selenskyj am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda in Warschau. Polen hat nach Angaben Dudas inzwischen acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert.

Macron in Peking: China soll Einfluss auf Russland nehmen

Paris/Peking - China soll nach dem Willen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Ukraine-Konflikt seinen Einfluss auf Russland nutzen. Zu seinem ersten Besuch seit mehr als drei Jahren traf Macron am Mittwoch in Peking ein. In ausgiebigen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping am Donnerstag und Freitag will Macron Spielräume erkunden, um neue Initiativen voranzubringen, verlautete aus dem �lys�epalast.

Debatte über Verteidigungsausgaben bei NATO-Treffen

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert ein deutliches Bekenntnis der Mitgliedstaaten der transatlantischen Allianz für höhere Militärausgaben. Es brauche eine klare Sprache diesbezüglich beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juli, sagte Stoltenberg zum Abschluss von zweitägigen Beratungen der Außenminister am Mittwoch in Brüssel. Er bekräftigte, das gegenwärtige Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei allenfalls der Boden und nicht die Decke.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Konfrontationen auf dem Tempelberg in Jerusalem haben die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt. In der Nacht auf Mittwoch waren auf dem Gelände des Tempelbergs israelische Sicherheitskräfte mit Dutzenden Palästinensern zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden rund 350 Menschen festgenommen. Sie hätten sich in der Al-Aqsa-Moschee verbarrikadiert sowie Feuerwerkskörper gezündet und Steine geworfen, hieß es am Morgen von einer Sprecherin.

Verdächtige im Fall von toter Zehnjähriger in Deutschland

Wunsiedel - Eine Zehnjährige ist in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel tot aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Fokus der Ermittler stehen zwei minderjährige Buben und ein Jugendlicher.

Mehr Tote und deutlich mehr Verletzte in Österreichs Bergen

Innsbruck/Wien - Im Jahr 2022 sind in Österreichs Bergen 286 Todesopfer zu beklagen gewesen. Dies ist eine Zunahme im Vergleich zum Jahr zuvor, als noch 272 Menschen ums Leben gekommen waren, teilte das Kuratorium für alpine Sicherheit am Mittwoch mit. Das langjährige Mittel ergebe eine idente Opferzahl, hieß es. Wesentlich deutlicher nahm die Zahl der bei Alpinunfällen Verletzten zu - nämlich von 5.300 im Jahr 2021 auf nunmehr 8.426 (zehnjähriges Mittel: 7.579).

Österreichs Rohstoffe sind ab Donnerstag verbraucht

Wien - Bereits an diesem Donnerstag hat Österreich heuer jene natürlichen Ressourcen verbraucht, die die Erde im gesamten Jahr regenerieren kann. Daran erinnert der bevorstehende "Earth Overshoot Day" am 6. April. "Würden alle so leben wie wir, bräuchten wir drei Planeten. Bereits nach nur drei Monaten sind die jährlichen Ressourcen Österreichs aufgebraucht", sagte Lisa Panhuber, Sprecherin von Greenpeace der APA. Österreich müsse endlich die Empfehlungen des Klimarats umsetzen.

