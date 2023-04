Kärntner SPÖ-ÖVP-Koalition per Unterschrift besiegelt

Klagenfurt - Einen Monat nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Chef Martin Gruber stellten einige der rund 300 Punkte vor, viele drehen sich um Infrastrukturausbau, Klimakrise, Arbeitskräftemangel und Standortentwicklung. Kommende Woche, am 13. April, findet die konstituierende Sitzung des Kärntner Landtages statt, bei der auch die Landesregierung angelobt wird.

Israel greift nach Raketenbeschuss Ziele im Gazastreifen an

Jerusalem - Konfrontationen auf dem Tempelberg in Jerusalem haben die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten verstärkt. In der Nacht auf Mittwoch waren auf dem Gelände des Tempelbergs israelische Sicherheitskräfte mit Dutzenden Palästinensern zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden rund 350 Menschen festgenommen. Sie hätten sich in der Al-Aqsa-Moschee verbarrikadiert sowie Feuerwerkskörper gezündet und Steine geworfen, hieß es am Morgen von einer Sprecherin.

Verdächtige im Fall von toter Zehnjähriger in Deutschland

Wunsiedel - Eine Zehnjährige ist in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung im oberfränkischen Wunsiedel tot aufgefunden worden. Eine Obduktion ergab nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Fokus der Ermittler stehen zwei minderjährige Buben und ein Jugendlicher.

London least schwimmende Unterkunft für 500 Migranten

London/Genf - Die konservative britische Regierung will Medien zufolge etwa 500 Asylsuchende auf einer schwimmenden Unterkunft unterbringen und hat dafür trotz Kritik aus den eigenen Reihen ein erstes Schiff organisiert. Das Innenministerium bestätigte am Mittwoch, in der Grafschaft Dorset den Lastkahn "Bibby Stockholm" geleast zu haben, auf dem etwa 500 Menschen untergebracht werden sollen.

Debatte über Verteidigungsausgaben bei NATO-Treffen

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fordert ein deutliches Bekenntnis der Mitgliedstaaten der transatlantischen Allianz für höhere Militärausgaben. Es brauche eine klare Sprache diesbezüglich beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juli, sagte Stoltenberg zum Abschluss von zweitägigen Beratungen der Außenminister am Mittwoch in Brüssel. Er bekräftigte, das gegenwärtige Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei allenfalls der Boden und nicht die Decke.

Wiener Börse schloss klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat den Handelstag mit deutlichen Abschlägen beendet. US-Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten enttäuschten am Nachmittag. Der heimische Leitindex ATX beendete den Handel 0,92 Prozent tiefer bei 3.169,72 Punkten. Das Wachstumstempo der US-Dienstleister hat sich im März spürbar verlangsamt und die Privatwirtschaft der USA hat im März deutlich weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet.

