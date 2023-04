Macron sucht "größere Rolle" Chinas für Ukraine-Frieden

Peking - China kann aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "größere Rolle" auf dem Weg zu einer Friedenslösung im Ukraine-Konflikt spielen. Zum Auftakt seiner Gespräche am Donnerstag mit Chinas Führung stand zunächst ein Treffen mit dem neuen Regierungschef Li Qiang auf dem Programm. Später wollte Macron zu einem bilateralen Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie einer Dreier-Runde mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammentreffen.

Mit Donnerstag hat Österreich Ressourcen aufgebraucht

Wien - Österreich hat seine natürlichen Ressourcen bereits mit heute, Donnerstag, verbraucht. Daran erinnert der nationale "Earth Overshoot Day" am 6. April. Für den jährlichen Erderschöpfungstag eines jeden Landes berechnen Experten des "Global Footprint Network", wann der theoretische Flächenbedarf der Menschheit etwa für Urbanisierung, Nahrungsmittelanbau und industrielle Produktion die Pufferkapazitäten der Erde übersteigt. Österreich liegt auch heuer wieder im vordersten Feld.

Fünf Tote nach Tornado im US-Staat Missouri

USA/St. Louis (Missouri) - Ein Tornado hat im US-Staat Missouri eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Der zuständige Sheriff bestätigte die Zahl der Todesopfer am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung. Die Autobahnpolizei sprach auf Twitter von "Toten und Verletzten". Der Tornado zog Mittwochfrüh unter anderem westlich an der Kleinstadt Marble Hill vorbei. Auf Videoaufnahmen im US-TV waren entwurzelte Bäume und völlig zerstörte Häuser zu sehen.

Steirer von Felsen in die Tiefe gerissen und getötet

Klöch - Ein 28-jähriger Arbeiter ist Mittwochfrüh in einem Steinbruch bei der südoststeirischen Gemeinde Klöch ums Leben gekommen. Der Steirer war mit einem Kollegen bei der Vorbereitung von Sprengungsarbeiten gegen 8.00 Uhr von einem Felsen zwölf Meter in die Tiefe gerissen und tödlich verletzt worden. Als die beiden Männer gerade dabei waren Sprenglöcher mit Sprengstoff zu beladen, löste sich laut Polizei ein größerer Steinbrocken aus der darüber liegenden Etage.

Drei Tote bei Absturz eines Touristenhubschrauber in Vietnam

Hanoi - Beim Absturz eines Touristenhubschraubers über der weltberühmten Halong-Bucht im Nordosten Vietnams sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden am Donnerstag noch vermisst, wie der Rettungsdienst des Verteidigungsministeriums mitteilte. Das Unglück ereignete sich am Mittwochabend. In dem Helikopter des Typs Bell 505 befanden sich demnach vier vietnamesische Touristen und der Pilot.

Erneute Zusammenstöße auf Jerusalemer Tempelberg

Jerusalem - Am Tempelberg in Jerusalem ist es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. Gruppen junger Palästinenser hätten am späten Mittwochabend Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Al-Aqsa-Moschee zu verbarrikadieren, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei. Sie hätten Gläubige daran gehindert, die Moschee zu verlassen.

Kennedy bewirbt sich um US-Präsidentschaftskandidatur

Washington - Der Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, hat seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur in den USA eingereicht. Der erklärte Impfgegner will für die demokratische Partei von Amtsinhaber Joe Biden ins Rennen gehen, wie aus einem am Mittwoch (Ortszeit) von Kennedy bei der nationalen Wahlkommission eingereichten Dokument hervorgeht. Der 69-Jährige ist der zweite demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red