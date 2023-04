Macron sucht "größere Rolle" Chinas für Ukraine-Frieden

Peking - China kann aus Sicht von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "größere Rolle" auf dem Weg zu einer Friedenslösung im Ukraine-Konflikt spielen. Zum Auftakt seiner Gespräche am Donnerstag mit Chinas Führung stand zunächst ein Treffen mit dem neuen Regierungschef Li Qiang auf dem Programm. Später wollte Macron zu einem bilateralen Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie einer Dreier-Runde mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammentreffen.

Mit Donnerstag hat Österreich Ressourcen aufgebraucht

Wien - Österreich hat seine natürlichen Ressourcen bereits mit heute, Donnerstag, verbraucht. Daran erinnert der nationale "Earth Overshoot Day" am 6. April. Für den jährlichen Erderschöpfungstag eines jeden Landes berechnen Experten des "Global Footprint Network", wann der theoretische Flächenbedarf der Menschheit etwa für Urbanisierung, Nahrungsmittelanbau und industrielle Produktion die Pufferkapazitäten der Erde übersteigt. Österreich liegt auch heuer wieder im vordersten Feld.

60-Jährige in NÖ getötet: Beschuldigter Sohn geständig

Strasshof/Korneuburg - Nach der Tötung einer 60-Jährigen am Montag in einem Reihenhaus in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist der beschuldigte 27 Jahre alte Sohn bei seiner Befragung geständig gewesen. Er habe Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Weltanschauungen als Motiv für die Messerattacken auf seine Mutter und den Stiefvater (70) genannt, sagte Gudrun Bischof, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Sozialistische Jugend will Babler als SPÖ-Chef

Wien - Die Sozialistische Jugend (SJ) will den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler als SPÖ-Chef. In der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) gab SJ-Vorsitzender Paul Stich eine Wahlempfehlung für Babler ab. Bei ihm orten die SJ-Mitglieder das größte Potenzial, wieder eine "Aufbruchstimmung innerhalb der Partei" zu erzeugen.

Erneute Zusammenstöße auf Jerusalemer Tempelberg

Jerusalem - Am Tempelberg in Jerusalem ist es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. Gruppen junger Palästinenser hätten am späten Mittwochabend Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Al-Aqsa-Moschee zu verbarrikadieren, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei. Sie hätten Gläubige daran gehindert, die Moschee zu verlassen.

Berlusconi mit Leukämie im Krankenhaus

Rom - Der viermalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi wird in der Mailänder Klinik San Raffaele, in die er am Mittwoch eingeliefert wurde, wegen Leukämie behandelt. Dies berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera", die sich auf Kreise um den Medienmogul bezog. Der klinische Zustand sei von einer Lungenentzündung erschwert. Der Gesundheitszustand des auf der Intensivstation der Klinik liegenden Berlusconi sei "stabil", hieß es.

Tote Zehnjährige in Deutschland: Tötungsdelikt befürchtet

Wunsiedel - Im Fall eines toten zehn Jahre alten Mädchens in Wunsiedel geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Donnerstag. Es gebe derzeit weder Beschuldigte noch Tatverdächtige in dem Fall, betonte er. Zunächst hatte RTL darüber berichtet.

Wieder Treffen der Außenminister des Iran und Saudi-Arabiens

Peking - Als weiteres Zeichen der Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien sind die Außenminister der beiden rivalisierenden Länder, Hossein Amirabdollahian und Faisal bin Farhan, in Peking zusammengetroffen. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Das Treffen am Donnerstag war die erste Zusammenkunft dieser Art seit mehr als sieben Jahren. China hatte hinter den Kulissen einen Neubeginn zwischen beiden Kontrahenten vermittelt.

