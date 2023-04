Macron bei Xi: "Wichtige Rolle" Chinas in Ukraine-Konflikt

Peking - Chinas Staatschef Xi Jinping und der französische Präsident Emmanuel Macron sind Donnerstag in Peking zusammengetroffen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass China eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Frieden spielt", teilte Macron kurz vorher auf Chinesisch im Kurznachrichtendienst Twitter zum Krieg in der Ukraine mit. "Ich weiß, ich kann auf Sie zählen, um Russland wieder zur Vernunft und alle an den Verhandlungstisch zu bringen", ergänzte er an die Adresse Xis.

Selenskyj deutet vage möglichen Abzug aus Bachmut an

London/Kiew (Kyjiw) - Angesichts wieder verstärkter russischer Angriffe auf Bachmut wird die Lage der ukrainischen Streitkräfte dort immer prekärer. Die ukrainischen Truppen befinden sich im Kampf um die Stadt im Donbass nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer schwierigen Lage. Er deutete erstmals vage einen möglichen Rückzug an. Unterdessen wurde nach britischer Einschätzung der für die Heeresgruppe Ost der russischen Streitkräfte zuständige Kommandant abgesetzt.

Mit Donnerstag hat Österreich Ressourcen aufgebraucht

Wien - Österreich hat seine natürlichen Ressourcen bereits mit heute, Donnerstag, verbraucht. Daran erinnert der nationale "Earth Overshoot Day" am 6. April. Für den jährlichen Erderschöpfungstag eines jeden Landes berechnen Experten des "Global Footprint Network", wann der theoretische Flächenbedarf der Menschheit etwa für Urbanisierung, Nahrungsmittelanbau und industrielle Produktion die Pufferkapazitäten der Erde übersteigt. Österreich liegt auch heuer wieder im vordersten Feld.

Mordverdacht nach Tod von 57-Jähriger in Wiener Wohnung

Wien - In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er war zunächst erheblich alkoholisiert und konnte nicht gleich einvernommen werden, bestritt dann aber, die Frau getötet zu haben. Ob die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde, wird laut Polizei noch ermittelt.

Papst wäscht Häftlingen am Gründonnerstag die Füße

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Gründonnerstag die Chrisammesse im Petersdom mit Priestern aus der Diözese Rom und der vatikanischen Kurie gefeiert. Diese Messe bildet den Auftakt zu den großen liturgischen Feiern rund um Ostern. Bei der Messe wurden heilige Öle geweiht, die für Taufen, Firmungen, Krankensalbungen sowie Weihen verwendet werden. Der Papst, der vergangene Woche drei Tage wegen einer Bronchitis im Spital war, wurde mit dem Rollstuhl bis zum Altar geschoben.

Erneute Zusammenstöße auf Jerusalemer Tempelberg

Jerusalem - Am Tempelberg in Jerusalem ist es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen. Gruppen junger Palästinenser hätten am späten Mittwochabend Feuerwerkskörper und Steine auf Polizisten geworfen und versucht, sich in der Al-Aqsa-Moschee zu verbarrikadieren, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei. Sie hätten Gläubige daran gehindert, die Moschee zu verlassen.

60-Jährige in NÖ getötet: Beschuldigter Sohn geständig

Strasshof/Korneuburg - Nach der Tötung einer 60-Jährigen am Montag in einem Reihenhaus in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist der beschuldigte 27 Jahre alte Sohn bei seiner Befragung geständig gewesen. Er habe Meinungsverschiedenheiten und unterschiedliche Weltanschauungen als Motiv für die Messerattacken auf seine Mutter und den Stiefvater (70) genannt, sagte Gudrun Bischof, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Sozialistische Jugend will Babler als SPÖ-Chef

Wien - Die Sozialistische Jugend (SJ) will den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler als SPÖ-Chef. In der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) gab SJ-Vorsitzender Paul Stich eine Wahlempfehlung für Babler ab. Bei ihm orten die SJ-Mitglieder das größte Potenzial, wieder eine "Aufbruchstimmung innerhalb der Partei" zu erzeugen.

