Xi und Macron fordern Friedensgespräche für Ukraine

Peking - Chinas Staatschef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben zu baldigen Friedensgesprächen für die Ukraine aufgerufen. Ziel sei eine "Wiederaufnahme der Gespräche, so schnell wie möglich, für einen dauerhaften Frieden", sagte Macron nach einem bilateralen Treffen am Donnerstag in Peking. Xi betonte bei einem gemeinsamen Pressetermin seinerseits, dass Atomwaffen "nicht eingesetzt werden können". Er verurteilte "Angriffe auf Zivilisten".

Selenskyj deutet vage möglichen Abzug aus Bachmut an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts wieder verstärkter russischer Angriffe auf Bachmut wird die Lage der ukrainischen Streitkräfte dort immer prekärer. Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete erstmals vage einen möglichen Rückzug an. Die ukrainische Führung ist eigenen Angaben zufolge zudem nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit. Unterdessen wurde offenbar der für die Heeresgruppe Ost der russischen Streitkräfte zuständige Kommandant abgesetzt.

Papst wäscht Häftlingen am Gründonnerstag die Füße

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Gründonnerstag die Chrisammesse im Petersdom mit Priestern aus der Diözese Rom und der vatikanischen Kurie gefeiert. Diese Messe bildet den Auftakt zu den großen liturgischen Feiern rund um Ostern. Bei der Messe wurden heilige Öle geweiht, die für Taufen, Firmungen, Krankensalbungen sowie Weihen verwendet werden. Der Papst, der vergangene Woche drei Tage wegen einer Bronchitis im Spital war, wurde mit dem Rollstuhl bis zum Altar geschoben.

Sozialistische Jugend will Babler als SPÖ-Chef

Wien - Die Sozialistische Jugend (SJ) will den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler als SPÖ-Chef. In der "Kronen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) gab SJ-Vorsitzender Paul Stich eine Wahlempfehlung für Babler ab. Bei ihm orten die SJ-Mitglieder das größte Potenzial, wieder eine "Aufbruchstimmung innerhalb der Partei" zu erzeugen.

Mordverdacht nach Tod von 57-Jähriger in Wiener Wohnung

Wien - In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde festgenommen und bereits in eine Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag. Er war zunächst erheblich alkoholisiert und konnte nicht gleich einvernommen werden, bestritt dann aber, die Frau getötet zu haben. Ob die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde, wird laut Polizei noch ermittelt.

Spitzenkoch Reinhard Gerer ist tot

Wien - Nur wenige Tage vor seinem 70. Geburtstag ist Starkoch Reinhard Gerer gestorben. Entsprechende Medienberichte bestätigte der APA am Donnerstag der Gastronomieführer Gault&Millau. Der Gastronom feierte in den 1990er- und den 2000er-Jahren mit dem Wiener Korso bei der Staatsoper seine größten Erfolge. Es folgten bis zum Schluss turbulente und wirtschaftlich schwierige Zeiten für Gerer. Kommende Woche (12.4.) wäre der gebürtige Steirer 70 Jahre alt geworden.

Corona-Krisenmaßnahmen enden, kostenlose Impfung bleibt

Wien - Mit dem Entwurf für das COVID-19-Überführungsgesetz hat das Gesundheitsressort am gestrigen Mittwoch seinen Plan für das schrittweise Auslaufen der Corona-Maßnahmen vorgelegt (Begutachtungsfrist bis 3. Mai). Überraschungen sind keine enthalten: Die Corona-Impfung bleibt kostenlos. Gratis-Tests soll es nur noch geben, um bei Patienten mit Symptomen abzuklären, ob sie Covid-Medikamente brauchen. Das Abwassermonitoring wird um weitere Krankheitserreger ergänzt.

35 Menschen in Kärnten in Lkw entdeckt

Klagenfurt - Auf der Südautobahn (A2) bei Klagenfurt ist am Mittwochnachmittag ein Lkw auf die falsche Richtungsfahrbahn aufgefahren und hat dabei die Geisterfahrerkrallen ausgelöst. Bei Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug wurden am Abend im Inneren des Sattelaufliegers 35 unterkühlte Personen gefunden. Der 68-jährige türkische Fahrer wurde wegen Schleppereiverdachts festgenommen, die Fremden wurden in eine vorübergehende Unterkunft gebracht.

