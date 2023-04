Xi und Macron fordern rasche Ukraine-Friedensgespräche

Peking - Chinas Staatschef Xi Jinping und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben zu baldigen Friedensgesprächen für die Ukraine aufgerufen. Ziel sei eine "Wiederaufnahme der Gespräche, so schnell wie möglich, für einen dauerhaften Frieden", sagte Macron nach einem bilateralen Treffen am Donnerstag in Peking. Der Kreml schloss eine Vermittlung durch China jedoch derzeit aus. "Bisher gibt es keine Aussichten auf eine politische Lösung", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Selenskyj deutet vage möglichen Abzug aus Bachmut an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts wieder verstärkter russischer Angriffe auf Bachmut wird die Lage der ukrainischen Streitkräfte dort immer prekärer. Präsident Wolodymyr Selenskyj deutete erstmals vage einen möglichen Rückzug an. Die ukrainische Führung ist eigenen Angaben zufolge zudem nach einer geplanten Frühjahrsoffensive zu Gesprächen mit Russland über die Krim bereit. Unterdessen wurde offenbar der für die Heeresgruppe Ost der russischen Streitkräfte zuständige Kommandant abgesetzt.

Israel bombardiert Südlibanon als Reaktion auf Beschuss

Jerusalem - Israel ist mit Raketen aus dem Libanon angegriffen worden. Eine Rakete sei erfolgreich abgefangen worden, teilte das israelische Militär am Donnerstag mit. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde eine zweite Rakete aus dem Süden des Libanon auf Ziele in Israel abgefeuert. In mehreren Orten in Nordisrael sei Luftalarm ausgelöst worden, erklärte das Militär. Israel reagierte mit Gegenangriffen.

35 Menschen in Kärnten in Lkw entdeckt

Klagenfurt - Auf der Südautobahn (A2) bei Klagenfurt ist am Mittwochnachmittag ein Lkw auf die falsche Richtungsfahrbahn aufgefahren und hat dabei die Geisterfahrerkrallen ausgelöst. Bei Reparaturarbeiten an dem Fahrzeug wurden am Abend im Inneren des Sattelaufliegers 35 unterkühlte Personen gefunden. Der 68-jährige türkische Fahrer wurde wegen Schleppereiverdachts festgenommen, die Fremden wurden in eine vorübergehende Unterkunft gebracht.

Mordermittlungen nach Tod von 57-Jähriger, Partner enthaftet

Wien - In einer Wohnung in Wien-Ottakring ist am Dienstagabend eine 57-Jährige durch ein stumpfes Schädel-Hirn-Trauma ums Leben gekommen. Der Lebensgefährte der Frau wurde zunächst festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht, aber am Donnerstag enthaftet, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, auf APA-Anfrage mitteilte. Es sei kein dringender Tatverdacht gegeben. "Die Ermittlungen gehen aber weiter", betonte Bussek. Derzeit steht weiter Mordverdacht im Raum.

Schwere Vorwürfe gegen DPD-Paketversand

Wien/Lauterach/Leopoldsdorf - Das DPD-Verteilerzentrum Kalsdorf bei Graz steht derzeit unter heftiger Kritik: Zusteller, die dort über Subfirmen tätig sind, klagen über extreme Arbeitszeiten sowie eine schlechte Bezahlung, berichtet der "Standard" am Donnerstag mit dem Verweis auf mehrere "Hundert Seiten Dokumente aus dem Logistikzentrum Kalsdorf bei Graz (Depot 0628)".

Klima-Aktivistin gibt sich nach Einvernahme kämpferisch

Österreich-weit/Klagenfurt/Leoben - Die deutsche Klima-Aktivistin Anja Windl ist am Donnerstag in Leoben durch die Fremdenpolizei einvernommen worden. Die Studentin in Klagenfurt befindet sich seit vergangener Woche im Visier des Bundesamts für Asyl und Fremdenwesen (BFA) und soll aus Österreich ausgewiesen werden. Hintergrund sind Protestaktionen, an denen die 26-Jährige als Mitglied der "Letzten Generation" beteiligt war. "Ich lasse mich nicht einschüchtern", sagte Windl der APA nach der Einvernahme.

Jogger in Italien möglicherweise von Bär getötet

Trient - Ein 26-jähriger Trentiner, der vom Joggen nicht nach Hause zurückgekehrt war, ist in der Nacht auf Donnerstag neben einem Wanderweg in der Gemeinde Caldes im Trentiner Tal Val di Sole tot aufgefunden worden. Medienberichten zufolge könnte der Mann von einem Bären angefallen worden sein. Die Leiche soll mehrere Verletzungen aufweisen, die vermutlich auf den Angriff eines großen Raubtiers zurückzuführen seien, hieß es. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen.

Wiener Börse tendiert am Donnerstag im Verlauf höher

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Verlauf mit Zuwächsen präsentiert. Der ATX steigerte sich kurz nach 14.30 Uhr um 0,61 Prozent auf 3.189,13 Einheiten. Mit Blick auf die heimischen Einzelwerte gewannen BAWAG fast drei Prozent, Erste Group verteuerten sich um 1,2 Prozent und Raiffeisen um 1,1 Prozent. Lenzing verloren dagegen 5,1 Prozent.

